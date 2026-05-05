익산 서동축제, 접근성 높였더니 ‘역대 최다’ 10만 명 발걸음

주 무대 금마 서동공원에서 도심권 중앙체육공원으로 이전 도심 퍼레이드·야간 레이저쇼 등 다양한 체류형 콘텐츠 펼쳐져

지난 1일 익산 중앙체육공원 일원에서 펼쳐진 ‘2026 익산 서동축제’에 관람객들의 발걸음이 이어지고 있다. /익산시 제공

2026 익산 서동축제가 시민과 관광객 10만여 명의 뜨거운 호응 속에 3일간의 여정을 성공적으로 마쳤다.

주 무대를 금마 서동공원에서 도심권인 중앙체육공원으로 이전해 접근성을 높이고 신흥공원까지 영역을 대폭 확장한 것이 주효했다는 평가다.

이번 축제는 지난 1일부터 3일까지 익산 중앙체육공원과 신흥공원 일원에서 ‘백제의 숨결, 천년의 사랑’을 주제로 펼쳐졌다.

백제 무왕(서동)과 선화공주의 사랑 이야기를 현대적으로 재해석한 이번 축제는 공연, 체험, 퍼레이드, 야간 경관이 어우러진 참여형 프로그램으로 구성돼 방문객들에게 큰 즐거움을 선사했다.

행사 기간 중앙체육공원과 신흥공원 일대는 축제를 즐기기 위해 찾아온 수많은 인파로 가득 찼다. 축제장 곳곳에는 가족과 연인, 친구 단위의 방문객들이 모여 익산의 봄을 만끽했으며, 사흘간 방문객 수는 10만여 명으로 집계됐다.

정헌율 시장은 “익산 서동축제는 시민과 관광객이 함께 만들어가는 지역 대표 축제”라며 “앞으로도 차별화된 콘텐츠와 체류형 프로그램을 지속적으로 확대해 지역경제에 활력을 불어넣고 관광도시 익산의 위상을 높여 나가겠다”고 말했다.

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