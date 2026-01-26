최정호 전 차관, 용인 반도체 클러스터 익산·새만금 공동 유치 제안

에너지 ‘지산지소’ 실현 가능한 최적 입지 강조

최정호 전 국토교통부 차관

최정호 전 국토교통부 차관이 용인 반도체 클러스터 익산·새만금 공동 유치를 제안했다.

그는 26일 보도자료를 통해 “최근 도내 일부 정치권에서 용인 반도체 클러스터의 새만금 이전을 공식 제안하면서 국가 반도체 산업 입지 재편 가능성이 제기되고 있다”며 “이러한 흐름 속에서 클러스터를 익산에 유치하는 전략 마련이 시급하다”고 밝혔다.

그러면서 익산의 강점으로 교통 요충지로서 준수도권급 접근성 확보, 새만금과 연계한 대규모 전력망·해상풍력·영농형 태양광 등 재생에너지 활용, 용담댐 기반 안정적인 용수 확보, 신속한 공단 조성 가능, 우수한 정주·교육 여건 등을 꼽았다.

이어 그는 “새만금과 익산이 하나의 경제특구로 지정돼야 한다”며 “새만금·익산 경제특구는 새만금의 재생에너지 생산 기반을 활용한 반도체 산업의 핵심 거점이 될 수 있을 것”이라고 전망했다.

또 “익산은 이재명 대통령이 에너지 정책의 핵심으로 강조한 ‘지산지소(지역 생산·지역 소비)’ 실현이 가능한 최적의 입지”라며 “용인 반도체 클러스터의 익산·새만금 이전은 수도권 반도체 과밀 해소라는 국가 과제에 부합하며, 첨단 전략산업의 기능 분산이라는 국가균형발전 정책의 실행 모델이 될 수 있다”고 강조했다.

그러면서 “클러스터 공동 유치를 통해 새만금·익산 반도체·에너지 벨트를 구축하고, 반도체 팹(공장)과 반도체 후공정(패키징, 테스트), 기술 실험용 소규모 팹 등을 전략적으로 분산 배치해야 한다”며 “익산·새만금 공동 유치를 위해 전북특별자치도와 익산시가 추진단을 가동하고 도내 정치권과 협력체계를 구축하는 등 지역사회가 역량을 모아 본격적인 유치전에 나서야 한다”고 피력했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지