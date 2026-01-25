[속보] 국토부, 혁신도시 공공기관 수도권 셔틀버스 전수조사 실시

전북혁신도시 전경. 전북일보 DB.

속보= 정부가 혁신도시 이전 공공기관들의 수도권 셔틀버스 운행 실태를 전수조사한 것으로 확인됐다. (전북일보 5일·22일 1면 보도)

25일 전북일보 취재를 종합하면 국토교통부는 지난 5일 전북일보의 보도가 나간 직후 도내 혁신도시 이전 공공기관을 대상으로 ‘이전 공공기관 통근버스 관련 현황자료 요청’이라는 제목의 공문을 발송하고, 주말을 중심으로 혁신도시에서 수도권으로 이동하는 통근·셔틀버스 운영 현황에 대한 전수조사를 실시했다.

이번 조사는 수도권 거주 직원들을 위한 통근·셔틀버스 지원이 혁신도시 정착을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있다는 문제 제기가 잇따른 데 따른 것이다. 정부는 공공기관 이전의 취지와 달리 셔틀버스가 사실상 ‘수도권 잔류를 지원하는 수단’으로 기능하고 있다는 점을 문제 삼은 것으로 알려졌다.

조사 결과, 2025년 말 기준 전국 10개 혁신도시에서 수도권을 오가는 셔틀·통근 교통수단은 총 197대에 이르는 것으로 나타났다. 기관별로는 건강보험심사평가원이 18대로 가장 많았으며, 국민건강보험 9대, 한국관광공사 6대, 국립공원공단 등 3대 순으로 집계됐다.

정부는 이번 조사 결과를 토대로 셔틀버스 운행 감축과 관련 예산 삭감 등 후속 조치를 검토 중인 것으로 전해졌다.

실제로 각 기관들은 그동안 셔틀버스 운영에 수억원대 예산을 투입해온 것으로 드러났다. 국민연금공단의 경우 올해 약 6억원의 예산을 들여 셔틀버스를 운행 중이며, 전남에 위치한 한국전력 역시 약 15억원 규모의 관련 예산을 편성한 것으로 파악됐다. 이로 인해 공공기관 이전 효과를 무력화시키고 혁신도시 공동화를 부추긴다는 비판도 제기돼 왔다.

정부의 이번 조치가 혁신도시 정주율 제고와 공공기관 이전 정책의 실효성을 높이는 계기가 될 수 있을지 주목되고 있다.

전북혁신도시 관계자는 “셔틀버스가 필요하다는 의견을 정부 측에 설명했다”면서도 “정부의 방침에 따라 버스 운영 여부가 결정될 것으로 보인다”고 설명했다.

김경수 기자

