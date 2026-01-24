김제 ㈜진하엔지니어링 이웃돕기 2000만원 기탁

김제시 제공

김제시는 ㈜진하엔지니어링(대표 윤은수)이 지난 23일 관내 저소득 취약계층을 지원하기 위한 이웃돕기 성금 2000만 원을 기탁했다고 밝혔다.

㈜진하엔지니어링은 지난 2023년부터 2025년까지 3년간 매년 1000만 원씩 총 3000만 원의 이웃돕기 성금을 기탁했으며, 올해도 2000만 원을 기탁하면서 총 5000만 원 기탁해 지역사회 나눔 실천과 기업의 사회적 책임을 꾸준히 이어오고 있다.

윤은수 대표는 “지역사회와 함께 성장해 온 기업으로서 사회적 책임을 실천하는 것은 당연한 일이라고 생각한다.”며 “소외된 이웃들에게 나눔을 실천하게 되어 기쁘고 앞으로도 지속적인 기부를 통해 지역사회에 보탬이 되도록 노력하겠다.”고 말했다.

정성주 김제시장은 “장기간에 걸쳐 나눔을 실천하기로 결정해 주신 ㈜진하엔지니어링에 깊이 감사드린다.”며 “기탁해주신 성금은 따뜻한 손길을 필요로 하는 어려운 이웃들에게 소중히 전달하겠다.”고 전했다.

김제=강현규 기자

