신임 전주지검장에 이정렬 인천지검 1차장검사

법무부, 대검 검사급 검사 인사 단행

이정렬 신임 전주지검장./연합뉴스

제74대 전주지방검찰청 검사장에 이정렬(49‧사법연수원 33기) 인천지방검찰청 1차장검사가 임명됐다.

법무부는 27일 대검 검사(고검장‧검사장)급 검사 32명에 대한 인사를 단행했다.

서울 출신인 이 검사장은 서울 상문고등학교와 서울대학교 법학과를 졸업하고 2001년 제43회 사법시험에 합격해 광주지방검찰청에서 검사 생활을 시작했다.

이후 대구지검 공판1부장과 서울북부지검 형사3부장, 인천지검 형사4부장, 서울중앙지검 공판3부장, 서울남부지검 가상자산범죄합동수사단장, 춘천지검 강릉지청장 등을 역임했다.

한편, 신대경 전주지검 검사장은 제주지검 검사장으로 자리를 옮긴다.

김문경 기자

