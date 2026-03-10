정부, 현대차 9조 원 투자 후속 지원…범정부 '새만금 대혁신 TF’ 가동

총리실 주도 산업부·과기부·해수부 등 참여 범정부 협의체 구성 투자 지원·인프라·인력 양성 논의…11일 첫 회의 개최

5일 새만금개발청에서 김민석 국무총리가 김관영 전북특별자치도지사, 김의겸 새만금개발청장 등과 함께 현대차그룹의 9조원 규모 투자 계획 등을 보고받고 새만금 개발 방향을 점검했다. 새만금개발청

현대차그룹의 새만금 9조 원 투자와 연계한 후속 지원책을 논의하기 위한 범정부 협의체가 꾸려진다.

총리실이 주도하는 이른바 ‘새만금‧전북 대혁신 태스크포스(TF)’가 관계 부처와 전북특별자치도가 함께 참여하는 방식으로 가동에 들어가면서, 새만금을 축으로 한 전북 산업 전략 논의도 본격화할 전망이다.

10일 전북자치도 등에 따르면 이번 TF는 최근 이뤄진 현대차의 새만금 투자 흐름을 정부 차원에서 뒷받침하고, 이를 지역 성장 전략으로 확장하기 위한 후속 조치 목적으로 마련됐다.

단순히 개별 기업 투자에 그치지 않고, 중앙정부와 지자체가 함께 투자 지원과 산업 기반 조성, 후속 사업 연계 방안을 논의하는 협의체라는 점에서 주목된다.

TF는 총리실 주관으로 운영되며,새만금위원회와 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 교육부, 해양수산부 등 관계 부처가 함께 참여하는 구조로 전해졌다.

전북도에서는 김종훈 경제부지사가 참여한다. 현대자동차 새만금 투자 후속 지원 방안, 추가 투자 유치, 산업 기반 조성, 인력 양성, 정부 차원의 제도·인프라 지원 과제 등을 폭넓게 논의하는 협의체 성격이다.

특히 이번 TF는 최근 김민석 총리의 전북 방문 이후 후속 조치 차원에서 구체화된 것으로 전해졌다.

정부가 현대차의 새만금 투자를 단발성 성과로 끝내지 않고, 새만금을 지방 주도 성장의 거점으로 키우기 위해 관계 부처가 함께 지원 체계를 짜는 수순에 들어간 셈이다.

그동안 전북은 새만금을 중심으로 재생에너지, 미래차, 첨단 제조, 물류 기반 산업 육성을 꾸준히 제시해 왔다.

하지만 대규모 투자 발표 뒤 실제 사업 추진 단계에 들어가려면 부처 간 협업과 인허가, 기반시설, 제도 지원이 유기적으로 맞물려야 한다는 지적이 적지 않았다. 이번 TF는 이런 병목을 정부 차원에서 조정하고, 새만금 투자가 일회성 발표에 그치지 않도록 후속 실행력을 높이는 데 초점이 맞춰질 것으로 보인다.

특히 현대차 투자와 관련해 지역에서는 생산기반 확대뿐 아니라 연관 기업 유치, 연구개발 기능 강화, 인력 양성, 기반시설 확충까지 함께 연결돼야 한다는 목소리가 컸다. 이번 TF가 단순 실무 협의체를 넘어 새만금 산업 전략을 재정비하는 계기가 될 수 있다는 기대가 나오는 배경이다.

TF는 11일 오전 1차 회의를 열고 본격적인 논의에 착수할 것으로 알려졌다.

도 관계자는 “새만금 투자와 연계한 산업 전략을 정부와 함께 논의하는 자리인 만큼 지역 발전으로 이어질 수 있도록 적극 대응하겠다"고 말했다.

