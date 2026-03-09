민주당 전북지사 ‘3인 경선’ 해석 충돌…김관영·이원택 ‘공방 2라운드’

김관영 “공정 심사로 사실관계 확인”…이원택 “면죄부 아닌 도민 판단” 4월 초 국민참여경선 전망…과반 없으면 결선투표 8일~1일 실시 전망

더불어민주당이 전북특별자치도지사 경선 후보로 김관영 지사와 안호영·이원택 국회의원을 확정했지만, 12.3 내란 당시 전북자치도청의 대응을 둘러싼 공방은 수그러들지 않는 양상이다.

김 지사 측은 중앙당 심사를 통해 논란이 정리됐다고 보는 반면, 문제를 제기한 이원택 국회의원 측은 경선 자격 부여일 뿐 면죄부는 아니라는 입장이다.

같은 결과를 두고 양측 해석이 충돌하면서 전북도지사 경선은 시작도 하기 전에 격한 경쟁 국면으로 접어든 모습이다.

김 지사는 지난 8일 자신의 SNS에 “더불어민주당 경선 후보로 확정됐다”며 “공정한 심사 속에서 사실관계와 원칙이 분명히 확인됐다”고 밝혔다.

이어 “12·3 내란의 위기를 함께 극복했음에도 근거 없는 주장과 허위사실로 마음앓이를 했을 동료 공직자들에게 고맙고 미안한 마음을 전한다”며 자신을 겨냥한 ‘내란 방조’ 공세를 정면으로 반박했다.

사실상 중앙당 심사를 통해 자신을 둘러싼 논란이 정리됐다는 점을 강조한 셈이다. 김 지사는 앞으로 두 경쟁 후보와 "정정당당한 정책 경쟁을 하겠다"고도 했다.

그러자 이 의원은 곧바로 맞받았다. 이 의원은 9일 낸 입장문에서 “중앙당 공천 심사 결과는 3인을 모두 링 위에 올려놓을 테니 당원 및 도민들께서 판단하라는 의미”라며 “김관영 지사의 내란 방조 및 순응에 대해 면죄부를 준 것이 아니다”고 주장했다.

이어 “손바닥으로 하늘을 가리려는 거짓말”, “현직 도지사의 우월적 지위를 앞세워 공직자들을 방패막이로 내세운 행태”라는 강도높은 표현까지 동원하며 공세 수위를 높였다. 그러면서 “당원 및 도민들과 함께 심판하고 책임을 묻겠다”는 말도 덧붙였다.

이에 따라 정치권 안팎에서는 이번 경선이 후보들 간 정책 메시지보다 ‘내란 방조 책임’ 공방에 치우칠 가능성을 우려하는 시선이 적지 않다.

반면 안 의원은 이날 정책공약 발표 기자회견을 했는데, 경선 확정과 관련한 별도 메시지를 내지 않았다.

안 의원은 정헌율 익산시장과의 단일화, 동부권 기반 확장, 상대적으로 낮은 네거티브 노출도 등을 감안하면 초반 구도에서 ‘제3의 선택지’로서 자신의 존재감을 키우기 위한 정책 발굴에 주력할 것으로 보인다.

민주당 전북도지사 경선은 권리당원 50%와 국민선거인단 50%를 반영하는 국민참여경선 방식으로 치러진다.

예비경선 없이 곧바로 본경선에 들어가며, 본경선에서 과반 득표자가 없으면 1·2위 간 결선투표가 실시된다. 민주당 안팎에서는 전북 본경선이 이르면 4월 2~4일께 진행되고, 결선이 성사될 경우 8~10일께 추가 투표가 진행될 가능성이 거론된다.

서울=이준서 기자

