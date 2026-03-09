김관영 지사 “내란 방조 주장 모욕적…정치생명 걸고 사실 밝히겠다”

“경선 끝난 뒤라도 조사 자처…문제 제기한 사람 책임져야” 민주당 전북지사 경선 앞두고 공식석상에서 강경 반박 예비후보 등록 시기 “도정 공백 고려해 신중 검토”

9일 전북특별자치도청에서 김관영 지사는 전북도청 출입기자단과 간담회를 갖고 있다. 전북도

김관영 전북특별자치도지사가 9일 자신을 둘러싼 ‘내란 방조’ 주장에 대해 “정치생명을 걸고 사실이 아니다”라며 강하게 반박했다.

김 지사는 이날 전북도청 출입기자단과 가진 간담회에서 “내란 동조나 방조라는 이야기는 매우 모욕적이고 있을 수 없는 주장”이라며 “문제를 제기한 사람 역시 분명한 책임을 져야 할 것”이라면서 이같이 밝혔다.

그는 이어 “근거 없는 주장으로 공무원들까지 비난을 받는 상황은 바람직하지 않다”며 “경선이 끝난 뒤라도 필요하다면 관련 조사를 스스로 요청해 사실관계를 분명히 밝히겠다”고 말했다.

더불어민주당 전북도지사 후보 경선이 김 지사를 포함한 3자 대결 구도로 굳혀진 이후 김 지사가 공식 석상에서 처음으로 밝힌 입장이다.

전날 민주당은 6·3 전국동시지방선거 전북도지사 후보 경선을 김관영 지사와 안호영 국회의원, 이원택 국회의원의 3인 경선으로 확정했다.

그동안 지역 정치권의 화두였던 전북도의 ‘12·3 비상계엄 대응 논란’도 당내 검증 절차를 거치면서 사실상 일단락된 분위기다.

이에 따라 전북지사 후보를 가리는 민주당 경선은 세 후보 간 본격적인 3파전 양상으로 전개될 전망이다.

민주당 경선이 사실상 본선으로 여겨지는 전북 정치 지형에서 김 지사는 재선 도전을 앞두고 전략적인 선택의 기로에 선 모양새이다.

현직 프리미엄을 유지하며 도정에 집중할지, 조기 등판을 통해 경선 국면을 주도할지에 따라 판세가 크게 요동칠 수 있다는 분석이 나온다.

김 지사는 향후 정치 일정과 관련해 신중한 입장을 내비쳤다.

그는 “출마 준비와 예비후보 등록 시기를 두고 여러 가지 고민을 하고 있다”며 “도민들에게 책임 있는 행정을 이어가는 문제도 중요한 만큼 다양한 선택지를 놓고 검토 중”이라고 설명했다.

특히 “출근하면 다른 생각을 하기 어려울 정도로 도정 현안이 많다”며 “경선 이후 일정 기간 행정 공백이 발생할 수 있는 점도 함께 고민하고 있다”고 덧붙였다.

김 지사는 “최근 현대차 투자 유치 이후 6월 3일까지 선거 준비에 나설 경우 발생할 수 있는 행정적인 공백 가능성 등을 종합적으로 검토하고 있다”며 “출마를 저울질하고 있는 다른 시·도 단체장들의 대응과 일정 등을 참고해 예의주시하고 있다”고 밝혔다.

그는 민주당 전북지사 후보 선출을 위한 경선은 오는 4월 2일부터 4일까지 진행된다고 했다.

김 지사는 “선거는 종합예술”이라며 “지난 4년간의 도정 성과를 바탕으로 전북의 미래 비전을 중심으로 도민들에게 설명해 나가겠다”고 말했다.

김영호 기자

