김제·전주 통합 논의 재점화…향후 절차와 추진 가능성 주목

김제시의회 “상생발전 위한 지체 없는 통합 강력 촉구” 전주시의회 “통합 제안, 전북 대도약의 역사적 결단” 10년 전 정치권 추진 뒤 지역 반발로 6개월 만에 중단

완주·전주 통합 추진이 사실상 무산된 상황에서 김제·전주 통합 논의가 지역 정치권에서 지난 2016년에 이어 재점화되고 있다.

김제시의회는 9일 ‘상생발전의 미래를 위한 김제·전주 통합 조속 추진 촉구 성명서’를 내고 “인구 감소·산업 공동화·고령화·청년층 유출 등 복합적인 위기를 극복하기 위한 필수 조건으로 김제와 전주의 지체 없는 통합을 강력히 촉구한다”고 했다.

김제시의회는 성명에서 “김제·전주 통합이 중복 투자와 행정력 낭비를 제거하고 전북권 상생발전의 거점도시를 만드는 첫 단추가 될 것”이라며 “두 도시로 이어지는 대경제권 실현을 통해 전북이 새로운 성장엔진을 가동하는 큰 그림의 시작이 될 것”이라고 강조했다.

앞서 지난 7일에는 ‘(가칭)김제·전주 상생통합 추진위원회‘가 이원택 국회의원, 서백현 김제시의회 의장 등 지역 정·관계 주요 인사들과 사회단체장들이 대거 참석한 가운데 통합 관련 의견 청취 간담회를 갖고 공식적인 활동에 돌입하며 김제·전주 통합 공론화의 불씨를 지폈다.

전주시의회도 같은날 입장문을 통해 “김제·전주 행정통합 제안은 전북 대도약의 역사적 결단”이라며 “지역의 발전적 미래를 위해 깊은 숙의와 공론화 과정을 거쳐 나가겠다”고 공감의 뜻을 밝혔다.

김제·전주 통합 논의는 10년 전인 2016년 지역 정치권에서 제기됐다가 지역 반발 속에 6개월 만에 중단되고 철회된바 있다.

지역 일부에선 완주·전주 통합 논의 이후 지난해 10월 무산된바 있는 김제·군산·부안 3개 지자체가 통합하는 새만금특별지방자치단체도 아닌 김제·전주 통합 논의가 선거를 앞둔 이 시점에 갑작스레 제기된 것에 의구심을 내비치고 있다.

지방선거를 목전에 두고 과거 중단됐던 통합 논의가 이슈화되는 것에 대해 회의적인 시각과 함께 선거 프레임으로 이용하는 것 아니냐는 것이다.

행정 통합은 단순히 정치적인 선언만으로 추진되는 것이 아니라 주민 의견 수렴과 지방의회 의결, 정부 승인 등 단계적 절차를 거쳐야 해 선거를 앞둔 시점에서 추진이 쉽지 않은 사안이기 때문이다.

특히 지역의 정체성과 직결되는 사안인 만큼 충분한 공론화 과정이 핵심 요소로 꼽힌다.

김제·전주 통합 논의 역시 실제 추진으로 이어지기 위해서는 지방의회 차원의 논의뿐 아니라 양 지역 주민 여론 형성이 선행돼야 할 것으로 보인다.

일단 전북특별자치도는 주민 의견이 형성될 경우 행정적 지원을 검토할 수 있다는 입장이다.

김관영 지사는 전북일보와 통화에서 “전주·김제 통합에 대해서는 원칙적으로 찬성한다”며 “주민들이 충분한 공론화와 의견 수렴을 거쳐 뜻을 모아준다면 도 차원에서도 적극적으로 돕겠다”고 말했다.

강정원·김영호·김제=강현규 기자

