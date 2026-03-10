“보증금 못 받았다” 빌라 관계인 사기 혐의 고소장 접수

전주완산경찰서 전경. /전북일보 DB

건물 관계인이 전세보증금을 돌려주지 않았다는 고소장이 접수돼 경찰이 수사 중이다.

10일 전주완산경찰서 등에 따르면 지난해 12월께 사기 등 혐의로 전주시 중노송동과 우아동 소재 빌라 관계인 A씨(60대)에 대한 고소장이 접수됐다.

고소장에는 A씨가 임차인의 전입 신고 확정 일자가 나오기 전 다른 금융 기관을 통해 대출을 받는 등 방식으로 3억 5000만 원 상당의 전세보증금을 임차인들에게 돌려주지 않았다는 내용이 담겨있는 것으로 알려졌다.

또한 경찰에 관련 추가 고소장이 접수되고 있는 것으로 파악됐다.

경찰은 “구체적인 사실 관계를 조사할 예정”이라며 “자세한 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.

김문경 기자

