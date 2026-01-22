경찰, 고의로 외제차 침수시켜 1억 6800만 원 보험금 편취한 일당 검거

A씨 등이 고의로 침수시킨 차량./전북경찰청

중고로 구입한 외제차를 하천 등에 고의로 침수시키는 방식으로 수 억원의 보험금을 편취한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

전북경찰청은 보험사기방지특별법위반 등 혐의로 A씨(40대) 등 2명을 구속하고 B씨(40대) 등 3명은 불구속해 수사 중이라고 22일 밝혔다.

A씨 등은 지난해 3월 중고로 구입한 벤츠 차량을 김제시의 한 물고기 양식장에 고의로 빠트려 차량 전손 처리비 등 명목으로 9500만 원 상당을 편취하는 등, 총 3회에 걸친 고의사고로 1억 6800만 원 상당을 편취한 혐의를 받고 있다.

보험사기 의심 제보를 받은 경찰은 압수수색 등 수사를 통해 이들을 검거했다.

이들은 상호 통화 내역을 남기지 않는 등 범행을 숨기고 모든 혐의를 부인했으나, 이후 범행을 자백한 것으로 확인됐다.

경찰은 사안의 중대성, 도주 우려 등을 고려해 A씨 등 주요 피의자 2명은 구속했으며, 여죄 여부 등 추가 수사를 진행하고 있다.

한편, 전북경찰청은 지난해 보험사기 특별 단속 기간을 운영해 10억 9000만 원 상당의 보험금을 편취한 피의자 90명을 검거했다.

