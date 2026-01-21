李대통령 “이전 공공기관 서울 전세버스 못하게 했다”···하지만 전북은 ‘여전’

국민연금공단 직원들이 금요일 저녁 퇴근 후 셔틀버스를 타러 이동하고 있다. 사진=김경수 기자

속보=이재명 대통령이 혁신도시 이전 공공기관의 수도권 셔틀버스 운용과 관련해 “중단”취지의 언급을 한 것으로 확인됐다. (1월 5일자 1면 보도)

하지만 전북지역 일부 공공기관에서는 현재도 여전히 주말 통근 목적의 전세버스(셔틀버스)를 운용 중인 것으로 조사돼 향후 논란은 이어질 전망이다.

21일 이재명 대통령은 기자간담회에서 “주말이 되면 서울로 다 온다는 것 아닌가. 서울 전세버스로 차를 대주고 있다고 해서 못하게 했다. 공공기관 이전의 효과가 없지 않냐”고 꼬집었다.

전북지역으로 이전한 공공기관 12곳 중 주말을 전후해 수도권 등 대도시권으로 이동하는 전세셔틀버스를 운용하는 기관은 국민연금공단(이사장 김성주), 한국전기안전공사(사장 남화영), 지방자치인재개발원(원장 안준호) 3곳으로 파악됐다.

나머지 기관들은 이전 초기 수도권 왕래 불편 등을 이유로 전세 셔틀버스를 운용해 왔으나, 이후 이주율 제고 등 운영방침 변경을 이유로 운용을 중단한 것으로 조사됐다.

공공기관 경영정보공개시스템 알리오(ALIO) 공개자료 및 나라장터 입찰공고 등을 종합하면, 해당 기관들은 셔틀버스 운용을 위해 매년 수억원 규모의 예산을 편성·집행하고 있다.

국민연금공단은 ‘2026년 본부직원 주말 통근버스 임차 용역’ 관련 입찰을 통해 약 6억원 규모의 사업비를 반영한 것으로 확인됐다. 공고 내용에는 월별 출퇴근 각각 8대의 버스를 투입해 월 64~72회 가량 버스를 운행하는 계획이 포함돼 있으며, 행선지는 서울·부산·대구 등 주요 대도시권이다.

한국전기안전공사 역시 관련 용역입찰 과정에서 한 차례 공고를 취소한 이력이 있으나, 약 1억4000만원 규모 예산이 반영된 것으로 확인됐다. 지방자치인재개발원은 별도의 용역 공고가 확인되지 않았다.

국민연금공단 관계자는 “현재 폐지 여부가 확정된 것은 아니며, 국토교통부 및 보건복지부 측에 셔틀버스 운용 필요성을 전달한 상태”라며 “향후 관계부처 방침에 따라 운영 여부가 결정될 것”이라고 설명했다. 한국전기안전공사와 지방자치인재개발원은 따로 입장을 밝히지 않았다.

김경수 기자

