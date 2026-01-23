버스에서 여권·등록금 분실한 유학생⋯신입경찰 덕에 되찾았다

라만 빈 타즈워씨가 김재록 순경과 기념 촬영을 하고 있다. /전북경찰청

“따뜻하고 아낌없는 지원을 보내주신 한국 경찰분들께 진심으로 감사드립니다.“

버스에서 여권과 등록금을 잃어버린 외국인 유학생이 신입 순경과 경찰의 도움을 받아 무사히 분실물을 되찾은 사연이 알려졌다.

23일 전북경찰청에 따르면 지난 17일 오후 5시께 아중지구대에 방글라데시 국적 유학생 라만 빈 타즈워씨가 찾아왔다.

라만 씨는 버스에 외국인 등록증과 여권 등이 들어있는 가방과 휴대전화를 두고 내린 상황이었다.

한국에 입국한 지 7일밖에 지나지 않았던 라만 씨는 한국어 대화가 불가능했고, 이에 경찰이 번역기를 활용해 소통을 시도했으나 그는 버스 회사명에 대해 기억하지 못하고 있었다.

단순 유실물 처리로 끝낼 수 있는 사안이었지만, 임용 5개월 차 신입 경찰 김재록 순경은 라만 씨를 돕기 위해 적극적으로 움직이기 시작했다.

김 순경이 버스 출발지와 도착지를 단서로 3개 버스회사에 연락을 취한 결과 15시간 만에 라만 씨가 탑승한 것으로 추정되는 버스를 특정하는 것에 성공했다.

이후 김 순경은 18일 오전 8시께 유실물을 보관 중이던 버스 기사와 접촉한 뒤 이 사실을 라만 씨에게 전달했다.

김 순경의 도움 덕분에 유실물을 회수한 라만 씨는 지구대를 찾아 직접 감사 인사를 전했다.

라만 씨는 “한국 경찰은 도움을 요청하자마자 정말 진심을 다해 저를 도와줬다”며 “따뜻하고 아낌없는 지원을 보내주신 한국 경찰분들께 감사드리며, 특히 김재록 순경께 깊은 감사의 인사를 전하고 싶다”고 말했다.

김문경 기자

