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군산대 교직원, 초과 근무 수당 부정 수급 의혹⋯경찰 조사 중

김문경 웹승인 2026-05-04 10:59 수정 2026-05-04 14:44

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군산경찰서 전경. /전북일보 DB

군산대학교 교직원들이 초과 근무 수당을 부당하게 수령했다는 진정서가 접수돼 경찰이 입건 전 조사 중이다.

4일 군산경찰서 등에 따르면 군산대학교 교직원들의 초과 근무 수당 부정 수급 의혹을 담은 진정서가 최근 경찰에 접수됐다.

진정서에는 지난해 3월부터 군산대학교 교직원 80여 명이 실제 근무를 하지 않고 초과 근무를 신청하는 등 수당을 부정하게 수급했다는 의혹이 담겨있는 것으로 알려졌다.

진정서가 제기한 교직원들의 총 부정수급 액수는 약 13억 원인 것으로 파악됐다. 

경찰 관계자는 “사기 혐의로 관련 진정이 접수된 상황은 맞다”며 “자세한 내용은 조사 중이라 밝히기 어렵다”고 말했다.

군산대 관계자는 "담당자가 부재중으로 당장 답변하기 어렵다"고 전했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#군산경찰서 #초과 근무 수당 #부정수급
김문경 sale0330@daum.net
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