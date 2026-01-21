‘전주 덕진공원' 정비 끝…확장 시작

열린광장·창포원 조성 등 대표관광지 조성사업 완료 공원 서측 주차타워 조성, 덕암마을 일대 개발 추진

전주 덕진공원 전경. /전주시

전주시가 덕진공원 외연 확장에 나선다. 덕진공원 내부 정비가 완료된 데 따른 후속 조치다.

전주시는 2015년부터 추진한 덕진공원 대표관광지 조성사업을 완료했다고 밝혔다.

전주시는 이 사업을 통해 연화정 재건축, 연지교 재가설, 전통 담장길 조성 등을 추진해 왔다. 최근에는 열린광장, 창포원 조성 등을 마무리 지었다.

열린광장은 덕진공원 입구에 잔디광장과 원형광장을 조성하는 사업이다. 전주시는 이 사업을 통해 과거 덕진공원 입구부(연지문∼풍월정)와 연화교 사이에 위치했던 녹지 둔덕을 낮췄다. 낡은 시설물은 철거하고, 군집한 나무는 재배치했다. 특히 원형광장의 경우 천상열차분야지도를 콘셉트로 야간에도 은하수처럼 은은하게 빛나도록 바닥에 조명시설을 설치했다.

이와 함께 전주시는 덕진공원의 역사적 가치를 보전하기 위해 창포원을 물맞이소로 재정비했다. 과거 단옷날 창포물에 머리를 감던 추억을 회상할 수 있도록 창포군락 공간을 조성하는 내용이다.

올해부터는 덕진공원 외연 확장을 목표로 중·장기 계획을 추진한다.

구체적으로 전주시는 덕진공원 종합 계획에 따라 공원 서측에 주차타워를 조성할 계획이다. 이와 관련 지난해 공원 서측 고물상 부지를 매입한 상태다.

또 덕진공원과 인접한 덕암마을 일대는 관광특화단지로 육성할 방침이다. 해당 단지를 체험·문화·휴식 기능이 어우러진 공간으로 발전시켜 덕진공원과 덕암마을을 연계한 ‘덕진공원 단독 관람 코스’를 만든다는 구상이다.

덕진공원과 덕암마을을 잇는 보행 동선 등 공간 구조도 정비한다. 소규모 활용이 가능한 환경을 조성해 음식과 숙박 등 관광 관련 민간 콘텐츠 유입을 유도할 계획이다.

전주시는 필요한 경우 내부 정비도 병행할 예정이다.

일례로 오랜 시간 자리를 지켜온 풍월정은 전통 정자가 지닌 멋을 살리는 방향으로 재단장한다. 공원 산책로 정비, 호수 수질 개선도 지속 추진한다.

전주시는 이 같은 내부 정비, 외연 확장을 통해 덕진공원이 시민 휴식 공간이자 전주 대표 공원으로 자리매김할 것으로 기대했다.

전주시 김호정 산림공원과장은 “덕진공원은 앞으로의 변화가 더욱 기대되는 곳”이라며 “시민과 관광객 모두 편안하게 찾을 수 있는 전주의 대표 공원으로 만들어 나가겠다”고 말했다.

