李대통령 “노동 빠진 성장은 반쪽…‘친노동-반기업’ 낡은 이분법 깨야”

노동절 기념식, 사상 첫 청와대 개최…양대 노총 위원장 나란히 참석 일터 안전·기본권 확대 약속…“AI 대전환 시대, 일방적 희생 강요 안 돼” “노동 있는 성장이 미래 있는 성장”… 상생의 선순환 강조 “저 역시 소년공”… ‘노동자’ 이름에 대한 자부심과 사명감

이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 기념사하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 노동절인 1일 “‘친노동은 반기업’, ‘친기업은 반노동’이라는 낡은 이분법을 깰 때 우리는 비로소 더 나은 미래로 나아갈 수 있다”며 노동과 기업의 상생을 통한 ‘진짜 성장’을 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 노동절 기념식에서 “노동 존중 사회와 기업 하기 좋은 나라는 양립할 수 없는 것이 아니다”라며 “기업 없는 노동자도 없고 노동자 없는 기업도 없다”며 이같이 밝혔다.

이번 기념식은 청와대에서 열린 사상 첫 노동절 행사다. 특히 63년 만에 ‘근로자의 날’에서 제 이름을 찾은 ‘노동절’ 명칭 회복을 기념해 한국노총 김동명 위원장과 민주노총 양경수 위원장이 처음으로 정부 행사에 나란히 참석하며 노사정 상생의 의미를 더했다.

이 대통령은 “노동이 빠진 성장은 반쪽에 불과하고 지속 가능하지 않다”며 “노동이 있는 성장이야말로 곧 미래가 있는 성장”이라고 역설했다.

이어 “노사가 서로 존중하며 대화할 수 있는 상생의 생태계를 조성하겠다”며 “노동과 기업, 공정과 혁신, 성장과 분배가 선순환하는 ‘진짜 성장’을 실현하겠다”고 약속했다.

아울러 “서로의 생각이 늘 같을 수는 없으나 차이를 이유로 등을 돌려서는 안 된다”고 덧붙였다.

최근 삼성전자 노조의 파업 예고 등 산업계 전반에 번지는 노사 갈등 우려를 의식해 ‘대화와 존중’의 필요성을 거듭 당부한 것으로 풀이된다

인공지능(AI) 대전환과 기후 위기 등 급변하는 산업 구조 속에서 노동자가 소외되지 않도록 하겠다는 의지도 분명히 했다.

이 대통령은 “기술 발전에 따라 기계와 AI가 인간 노동의 대부분을 대체할 것이라는 전망이 우세하지만, 생산성 향상만을 위해 노동자에게 일방적 희생을 강요해서는 안 된다”고 지적했다.

이어 “국민 대다수인 노동자의 미래가 없는 성장은 진짜 성장이 아니다”라며 노동자를 경제 발전의 가장 중요한 주체로 정의했다.

구체적인 정책 방향으로는 △일터 안전 최우선 △보편적 노동 기본권 확대를 꼽았다.

이 대통령은 “일터의 안전만큼은 결코 타협하지 않겠다”며 “안전을 지키는 것은 비용이나 선택이 아닌 국가와 기업의 기본 책무”라고 못 박았다.

그러면서 플랫폼 노동자와 프리랜서 등 보호 사각지대에 놓인 노동자들을 위한 공정한 대우도 약속했다.

이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 양대 노총 위원장을 비롯한 참석자들과 박수치고 있다. 왼쪽부터 손경식 한국경영자총협회장, 김동명 한국노총 위원장, 이재명 대통령, 양경수 민주노총 위원장, 송치영 소상공인연합회장. /연합뉴스 제공

이 대통령은 본인의 과거 경험을 언급하며 감성적인 메시지를 전하기도 했다.

이 대통령은 “저 역시 어린 시절 공장에서 소년공으로 일했다”며 “기름때 묻은 손으로 하루를 마감하던 고단한 시절이었지만, 땀방울로 가족을 지킬 수 있었던 것은 큰 위로이자 지금의 저를 있게 한 힘이었다”고 회고했다.

특히 “저는 소년 ‘노동자’였고 지금도 그 이름이 자랑스럽다”며 “소년공 출신 대한민국 대통령으로서 막중한 사명감으로 노동자 여러분의 목소리에 화답하겠다”고 밝혀 참석자들의 큰 박수를 받았다.

이어 63년 만에 ‘노동절’이란 명칭이 회복된 것과 관련해 "그래서 근로자의 날이 아닌 노동절이라는 제 이름을 찾은 오늘이 더욱 각별하다“고 말했다.

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