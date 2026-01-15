전주 하가구역 재개발사업 어떻게 돼가나

이주율 90% 수준…관리처분 이후 철거 단계 행정 판단 속도, 사업 안정성 좌우했다는 평가

15일 전주 하가구역 재개발 정비 사업구역의 철거작업이 90%수준에 달하고 있다. /사진=조현욱 기자

전주 하가구역 재개발 정비 사업이 관리처분 계획 인가 이후 철거를 앞둔 단계에 들어서며 비교적 안정적인 궤도에 올랐다는 평가가 나오고 있다. 조합원 이주율이 90% 수준에 이르면서, 장기간 지연과 갈등을 겪어온 다른 정비사업 구역과는 다른 흐름을 보이고 있다.

15일 전주시와 조합 등에 따르면 하가구역 재개발은 사업 여건 변화에 따른 사업계획 변경과 관리처분계획 인가 절차를 거쳐 현재 철거 준비 단계에 접어들었다. 그동안 정비사업 현장에서는 인허가 지연과 행정 판단 보류가 사업 전체의 불확실성을 키우는 주요 요인으로 지적돼 왔는데, 하가구역은 비교적 신속한 행정 절차가 이어졌다는 점에서 주목 받고 있다.

정비업계에서는 하가구역 사례를 두고 ‘행정의 판단 시점이 사업의 안정성을 좌우한 경우’라는 평가가 나온다. 관리처분계획 인가와 사업계획 변경 과정에서 행정 판단이 장기간 미뤄지지 않으면서, 조합과 주민들이 사업 일정을 예측 가능하게 받아들일 수 있었다는 것이다.

조합 측도 이 같은 점을 사업 정상화의 배경으로 꼽고 있다. 조합측은 “행정 절차가 장기간 멈추지 않고 일정한 속도로 진행되면서 조합원들도 이주와 사업 절차에 협조할 수 있었다”고 밝혔다.

실제 현재 하가구역의 조합원 이주 율은 90%에 이른다. 이는 단순한 진행 수치라기보다, 사업에 대한 신뢰가 일정 수준 확보됐다는 신호로 해석된다. 정비사업은 인허가 단계에서 불확실성이 커질수록 주민 갈등과 이탈이 심화되는 경우가 많기 때문이다.

전주시 내부에서도 하가구역 사례를 ‘행정 판단의 시기와 책임성이 사업 전반에 미치는 영향을 보여준 사례’로 평가하는 분위기다.

전문가들은 하가구역 사례가 전주지역 다른 정비사업에도 시사하는 바가 작지 않다고 보고 있다. 한 도시정비 전문가는 “정비사업의 성패는 행정이 얼마나 빨리 결정을 내려주느냐에 달린 경우가 많다”며 “하가구역은 그 점에서 비교적 정공법으로 간 사례”라고 평가했다.

조합은 올 하반기 착공에 돌입한다는 계획이며 인허가 단계에서의 불확실성을 비교적 빠르게 넘겼다는 점에서, 전주지역 정비사업 행정의 기준 사례로 거론되고 꼽힐 전망이다.

홍성덕 조합장은 “그동안 우여곡절이 많았지만 행정의 신속한 절차 이행과 조합원들의 협조로 사업이 안정적인 궤도에 올랐다”며 “올해 안에 착공에 돌입해 전주지역의 랜드마크가 될 고품격 아파트 단지를 조성하겠다”고 밝혔다.

한편 전주 하가지구 재개발은 지난 2006년 전주시로부터 예비정비구역으로 지정받아 원광대 한방병원 인근을 중심으로 최고 29층 1980세대의 아파트 건설을 추진하는 사업이다.

이종호 기자

