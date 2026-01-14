우범기 “완주·전주 통합 미루는 사이 다 뺏길 위기…대승적 결단 필요”

우범기 전주시장

대전·충남, 광주·전남 등 광역단체 행정통합이 급물살을 타며 완주·전주 행정통합도 다시 수면 위로 떠오르는 가운데 우범기 전주시장이 완주·전주 통합의 필요성을 호소하고 나섰다.

우 시장은 14일 입장문을 통해 “완주·전주는 통합 논의를 먼저 시작했음에도 불구하고 우리가 결정을 미루는 사이 국가가 주는 인센티브 재원을 윗동네, 아랫동네에 뺏길 위기에 처해 있다”며 완주·전주 통합을 촉구했다.

우 시장은 정치권의 대승적 결단을 강조하며 “아직 늦지 않았다. 전주시민, 완주군민을 포함한 전북도민들이 힘을 모아 결단해야 한다”고 밝혔다.

이어 “전주시는 양 시·군의 주민이 제안해 주신 완주·전주 상생발전 105개 방안을 특별법에 명문화해 반드시 실현해 나갈 것을 거듭 약속드린다”며 “행정복합타운 조성을 비롯한 전주시의 분야별 약속 사항 또한 통합 의사가 확인되는 즉시 절차에 착수하겠다"고 약속했다.

그러면서 우 시장은 “전주시민과 완주군민의 위대하고 현명한 결단으로 통합의 결실을 맺을 수 있기를 다시 한 번 간절히 호소드린다”며 “완주·전주 통합으로 전북 대도약을 만들어가는 데 전주시는 앞으로도 진심을 다해 최선의 노력을 하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지