李 대통령, 기획예산처 장관 박홍근·해수부 황종우 지명

권익위원장 정일연 비롯 송상교·전현정·박용진 등 ‘전북 출신’ 다수 발탁 규제합리화위 부위원장 남궁범·이병태, 기본사회부위원장 강남훈·생명윤리심의위원장 김옥주

이재명 대통령은 2일 초대 기획예산처 장관 후보자에 박홍근 더불어민주당 의원을, 해양수산부 장관 후보자에 황종우 한국해사협력센터 국제협력위원장을 각각 지명했다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 브리핑을 통해 이같은 인선 내용을 발표했다.

박 후보자는 4선 중진이자 전 민주당 원내대표를 지낸 인물로, 2022년 대선 당시 선대위 비서실장을 맡았던 이 대통령의 핵심 측근이다.

황 후보자는 국제 해사 분야 전문가로, 전임 장관 사퇴 후 81일간의 공백을 메우며 해양 수산 정책의 안정을 이끌 것으로 기대된다.

이번 인선에선 전북 출신 인사들이 다수 발탁됐다.

국민권익위원회 위원장으로 정일연(전주) 법무법인 베이시스 변호사가, 진실·화해를 위한 과거사정리위원회 위원장으로 송상교(전주) 전 진실·화해위 사무처장이 각각 낙점됐다.

또 전북출신인 전현정(전주) 법무법인 LKB평산 구성원변호사는 윤광일 숙명여대 정치외교학과 교수와 함께 중앙선거관리위원회 위원 후보자로 나란히 지명했다.

박용진(장수) 전 민주당 의원은 규제합리화위원회 부위원장에 임명됐다.

이와 함께 규제합리화위원회 부위원장에 남궁범 에스원 고문과 이병태 카이스트 경영공학부 명예교수가 각각 임명됐다.

기본사회위원회 부위원장으로는 강남훈 한신대 경제학과 명예교수, 국가생명윤리심의위원회 위원장에는 김옥주 서울대 의과대학 인문의학교실 주임교수가 발탁됐다.

이번 인선은 이 대통령의 국정 철학을 잘 이해하는 측근 그룹과 전문성을 갖춘 학계·민간 인사를 조화롭게 배치, 정책 실행력을 극대화하겠다는 의지로 분석된다.

