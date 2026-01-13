천호성 교수 또 표절 논란 휩싸였다

언론에 기고문 쓰면서 인용출처 안 밝히고 타 언론 글 발췌…천 교수 측 “사죄”

전주교육대학교 천호성 교수

전북교육감 출마를 선언한 천호성 전주교대 교수가 또 다시 표절 논란에 곤혹을 치르고 있다. 천호성 교수측은 인용 출처를 달지 못하고 쓴 점에 대해 사죄하고, 도민들에게 공식 용서를 구한다는 방침이다.

표절 논란이 일고 있는 글은 2021년 11월 17일자 한 지역신문에 쓴 ‘교육청과 지자체 분리 구조 뛰어넘어야’ 제하의 기고문이다. 천 교수는 이 기고문을 쓰면서 2020년 3월 26일자 <오마이뉴스>의 ‘지방소멸 막는 법, 이것뿐이다’ 제하 기사에서 상당 분량 문단의 글을 발췌했다.

발췌된 문단 일부를 보면 “막대한 행정력과 재정력이 교육청보다는 지자체에 집중되어 있다. 지자체가 교육경비를 지원한다고는 하지만 여전히 교육 문제는 교육청 소관이라는 인식이 강하다. 지역소멸의 관점에서 본다면, 교육 문제 해결은 교육청보다는 지자체에 더 시급하고 중대한 사안인데도 지자체의 미온적인 대응은 아쉽기만 하다(이하 생략)”는 내용을 담고 있다.

또한 이 기고문의 일부 문단은 <오마이뉴스> 기사뿐 아니라 충남지역의 한 언론매체 기사도 인용된 것으로 알려지는 등 표절에 이은 짜집기 논란도 일고 있다.

앞서 천 교수는 지난 2022년 전북교육감 선거 때도 표절 논란에 휩쌓인 바 있다.

천 교수는 당시 교육감 선거 경쟁관계에 있었던 서거석 전 교육감을 향해 “서 후보는 출처나 인용표기를 분명하지 않게 하거나 아예 생략해버린 채 제자의 논문 중 수십 단락을 그대로 썼다”며 “대학 교수가 제자의 논문을 복사 수준으로 표절해 일본의 대학에서 박사학위를 받았다는 것은 교육 사기이고 국제적 학술사기”라고 비난했었다.

반면 서거석 전 교육감은 “천 교수가 2009년 발표한 논문은 다른 집필자의 2007년 전주교대 석사학위 논문을 21줄이나 출처를 밝히지 않고 그대로 옮겼다”며 “자신의 저작물을 인용할 때도 명확하게 출처를 표기해야 하지만, 천 후보는 출처 표기를 누락시켰다”며 “이런 자기 표절은 연구실적 부풀리기의 전형적인 수법”이라고 주장했었다.

2024년 5월에도 또 표절 의혹이 제기됐었다. 당시 전북교사노조는 천 교수가 한 전북지방 일간지에 기고문을 내면서 다른지역 사설과 또 다른 언론의 기사 내용을 베꼈다고 주장했다.

당시 천 교수는 해당 언론사에 문제가 된 글의 삭제를 요청해 기고문을 내린 바 있다.

천 교수측 관계자는 “평소 좋은 글을 모아놓고 논의를 하는 과정에서 글을 쓰다보니 미처 출처를 알리지 않고 글을 썼다”며 “향후 정식으로 도민에게 용서를 구할 것”이라고 해명했다.

이강모 기자

