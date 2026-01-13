유성동 “달빛도서관 100곳, 교육·돌봄·문화 거점 육성”

전북교육감 출마 유성동 좋은교육시민연대 대표, 1호 공약 발표

유성동 좋은교육시민연대 대표는 13일 전북교육청에서 기자회견을 열고 “지역의 교육·돌봄·문화의 거점 역할을 담당하는 달빛도서관 100곳을 지정하겠다”고 1호 공약을 밝혔다.

전북교육감 출마를 선언한 초등교사 출신, 좋은교육시민연대 유성동 대표가 1호 공약을 발표했다.

유 대표는 13일 전북교육청에서 기자회견을 열고 “지역의 교육·돌봄·문화의 거점 역할을 담당하는 달빛도서관 100곳을 지정하겠다”고 1호 공약을 밝혔다.

유 대표는 “달빛도서관 100곳은 우리 지역 어린이·청소년들에게 더 나은 교육과 돌봄 환경을 제공해 문해력 향상, 인성 함양, 사교육비 절감의 효과를 낼 것이고, 지역주민의 삶의 질을 높여 지역소멸 위기 대응의 역할도 감당할 것”이라고 말했다.

이어 “학생과 학부모를 포함한 지역주민 누구나 가까운 도서관을 찾아 마음껏 책을 읽을 수 있는 환경이 만들어져, 우리 지역이 명실상부 최고의 독서명품도(道)가 될 것”임을 강조했다.

달빛도서관은 △도서관형 △돌봄형 △스터디형 △폐교활용형 △학교복합시설 △자기주도 학습센터 등 6가지 유형으로 운영되며, 학교와 지원교육청, 학생문화관 등 도교육청 직속기관, 폐교지, 청소년센터, 아동복지시설, 도서관 등을 활용한다.

달빛도서관 100곳 모두에는 개방형 도서관과 열람실이 마련되어 누구라도 밤 10시까지 이용이 가능하며, 유형에 따라 다목적교실과 돌봄시설, 북카페와 평생교육실, 과학체험관과 AI 교육장, 실내체육관과 소공연장, 수영장과 주차장, 스터디카페와 상담실 등의 시설을 갖추게 된다.

유 대표는 “달빛도서관은 지역의 지혜와 경험, 학교의 희망과 미래가 상호 교류하는 지역-학교 상생발전 플랫폼의 역할을 수행할 것”이라며 “지역과 학교의 끊임없는 소통과 협력은 선택의 문제가 아닌, 필연적 사명”임을 강조했다.

