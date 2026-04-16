“‘전횡·사유화 의혹’ 전주대 파문…교육부 감사 요구 분출”

비대위, 오는 23일 청와대 앞에서 감사촉구 및 탄원서 제출 예정

전주대학교 전경 사진

전주대학교 구성원들이 학교 법인 운영을 둘러싼 각종 위법 의혹을 주장하며, 대학 정상화를 촉구하는 기자회견을 청와대 앞에서 진행할 예정이다.

16일 전주대학교 교수회와 교수노조, 직원노조, 학장단 대표 등으로 구성된 ‘전주대학교 정상화를 위한 비상대책위원회’에 따르면 오는 23일 대통령과 교육부를 상대로 탄원서를 제출할 예정이다. 이와 함께 청와대 앞에서 기자회견도 벌인다.

비대위는 “현재 대학이 법인 이사장의 독단적 운영 개입으로 심각한 위기에 처해 있다”며 “학내 부조리를 해소하고 학교 정상화를 위해 교육부의 철저한 감사와 수사기관의 엄정한 수사가 필요하다”고 주장했다.

비대위에 따르면 학교법인 이사장 A씨는 실질적인 업무 수행이 없는데도 상근 임원으로 지정돼 매월 300만원의 보수를 수령한 의혹을 받고 있다. 비대위는 이를 사립학교법 위반 및 업무상 배임 가능성이 있다고 주장했다.

또 일부 교수들로부터 골프 접대와 현금성 선물을 받은 뒤 주요 보직을 부여했다는 의혹도 제기했다. 이사장을 접대한 일부 교수들이 주요 보직에 임명됐다는 게 이들의 설명이다. 비대위는 “이는 사학을 사유화한 파렴치한 행위로 공정한 인사 시스템을 훼손하는 행위”라고 강조했다.

이와 함께 특정 교수를 법인 사무국장으로 겸직 임명하는 과정에서 학내 규정이 개정됐고, 겸직 보수 지급 금지 규정도 지켜지지 않았다고 덧붙였다.

비대위는 “사학 비리는 한 대학을 넘어 사회 전반의 공정성을 훼손하는 문제”라며 “교육부 감사가 병행되지 않을 경우 증거 인멸과 학내 혼란이 가중될 수 있다”고 우려했다.

이어 “이사장의 위법 행위를 철저히 규명하고 대학이 정상화될 수 있도록 해달라”고 했다.

비대위는 오는 23일 청와대 앞에서 전주대학교 정상화를 요구하는 기자회견을 열고 교육부 감사를 촉구할 계획이다.

한편 전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 지난 3월 초 청탁금지법 위반과 업무상 배임, 업무방해 등 혐의로 전주대 학교법인 A이사장을 엄벌해 달라는 고발장이 접수돼 현재 수사를 진행하고 있다.

고발장에는 A이사장이 지난 2021~2024년 광주와 전남 일대에서 전주대 교수 3~7명과 수차례 골프를 친 뒤 매번 100만 원 안팎의 비용을 교수들이 나눠 부담하게 한 이른바 ‘접대골프’ 의혹이 담겼다. 또 전주대 B교수가 교수들이 모인 SNS 단체 채팅방에서 “신년 인사 겸 이사장 집에 방문했고, 선물은 봉투로 50만 원을 전달했다”는 취지의 메시지를 남긴 정황도 담겼다.

게다가 특정 교수의 보직 임명을 총장에게 강요했다는 의혹도 담긴 것으로 알려졌다.

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