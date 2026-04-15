전북참여자치 "정청래 대표, 전북지사 경선 재감찰해야"

연합뉴스

전북 시민사회단체가 더불어민주당 전북도지사 경선 과정의 의혹을 재차 제기하며 정청래 대표를 향해 투명한 재감찰을 촉구하고 나섰다.

참여자치전북시민연대는 15일 성명을 내고 “최근 전북도지사 경선 과정과 당 운영 전반에서 드러난 일련의 행태에 대해 깊은 우려를 넘어 강한 분노를 표한다”며 “민주주의의 기본 원칙마저 심각하게 훼손되는 수준에 이르고 있다”고 밝혔다.

단체는 당 지도부가 재검증 요구에도 “절차는 끝났다”는 입장만 고수하고 있다고 강하게 비판했다. 특히 경선 결과에 대해 법적 판단을 구하는 시도조차 ‘공천 불복’으로 간주하고 향후 장기간 후보자 공모를 제한하는 논의까지 이뤄졌다는 점을 지적하며 “헌법이 보장하는 권리 구제 절차를 사실상 봉쇄하려는 시도”라고 규정했다.

비판은 경선 구조 전반으로도 향했다.

단체는 이번 경선에서 “정책 경쟁은 사라지고 권력과의 거리, 계파와의 연결이 중심이 되는 낡은 정치가 반복됐다”며 “이는 ‘호남은 민주당의 텃밭’이라는 오만한 인식에 기반한 것”이라고 꼬집었다. 이어 “전북 도민과 호남 유권자들은 결코 특정 정당의 소유물이 아니며, 어떠한 정치세력도 이를 사유화할 권리가 없다”고 강조했다.

단체는 정 대표에게 “전북도지사 경선 과정 전반에 대해 독립적이고 투명한 재감찰을 즉각 실시해 의혹의 실체를 명확히 밝혀야 한다”며 “더 이상 당원과 유권자의 선거권을 훼손해서는 안 된다”고 촉구했다.

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