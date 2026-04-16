전북 국회의원 재보궐 2곳…"누가 나오나" 지역정가 후보군 관심

지방선거와 새만금 권역 아우르는 군산·김제·부안갑을 2곳 국회의원 선출 전망 자천타천 6~7명 거론…김춘진, 박지원, 이광수, 김의겸, 문승우, 전수미 등 거론

6·3 전국동시지방선거와 함께 전북지역 2곳의 국회의원 선거구에서 재보궐선거가 치러질 전망이어서 지역 정가의 관심이 집중되고 있다.

새만금 권역을 아우르는 두 선거구의 현역 의원 궐석 상황을 채워야하는 초유의 상황이 벌어진 것이다.

16일 정치권에 따르면 이원택 국회의원의 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보 결정으로 공석이 되는 ‘김제·부안·군산을’과 신영대 전 의원 지역구였던 ‘김제·부안·군산갑’에서 동시에 선거가 치러질 것으로 보여 ‘미니 총선급’ 경쟁 구도가 형성되는 분위기다. 6명의 후보들이 자천타천 거론되고 있는 상황이다.

우선 ‘김제·부안·군산을’은 중앙당 전략공천 가능성이 높게 점쳐지는 지역이다. 3선 의원 출신의 김춘진 전 한국농수산식품유통공사 사장, 박지원 평당원 최고위원과 청와대 행정관을 지낸 이광수 민주당 충북도당 사무처장 등의 이름이 당 안팎에서 전략공천 카드로 이름이 오르내리는 등 전 국회의원부터 청와대 출신 인사들이 거론되며 하마평이 확산되는 양상이다.

일찌감치 재선거 선거구가 된 ‘김제·부안·군산갑’은 김의겸 전 새만금개발청장과 문승우 전북특별차지도의회 의장, 전수미 중앙당 대변인 등이 주요 후보군으로 거론되고 있다.

이처럼 두 곳의 선거구에서 하마평이 계속되는 가운데, 거론되는 인사들은 물밑 경쟁 및 출마를 저울질하고 있는 상황이다. 지역 정가에서는 두 곳 모두 경선 가능성은 희박하다고 보고 있다. 당이 재보궐선거 지역 모두 전략공천을 하기로 방침을 정했기 때문이다.

실제 정청래 대표는 ‘승리와 당선 가능성을 기준으로 한 전략공천’ 방침을 재확인 한 바 있다. 두 지역 모두 중앙당의 최종 판단이 최대 변수로 작용할 전망이다.

지역 정치권 관계자는 “중앙당이 어떤 기준을 적용해 어떤 인물을 공천하느냐에 따라 전북 정치 지형이 크게 흔들릴 것”이라고 내다봤다.

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