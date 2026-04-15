[건축신문고] 규모보다 밀도가 중요하다

지방 소멸시대 공공건축 건축사 역할 변화 요구

고지인 서로건축사무소

지방 소멸이라는 표현은 더 이상 과장이 아니다. 통계는 이미 다수의 중소도시와 군 단위 지역이 지속적인 인구 감소 국면에 진입했음을 보여준다. 문제는 인구가 줄어드는 속도에 비해 공공건축의 공급 속도는 크게 달라지지 않았다는 점이다. 각종 생활SOC, 문화시설, 체육시설, 복지시설은 지역 균형발전이라는 이름으로 확충되어 왔으나, 완공 이후의 운영 실태를 들여다보면 이용률 저하와 유지관리 부담 증가라는 현실에 직면해 있다.

동일 생활권 내에 유사 기능의 공공시설이 중복 배치되어있고, 시간대별·요일별 가동률은 현저히 낮다. 공간은 존재하지만 프로그램은 채워지지 못하고, 관리 인력과 예산은 분산된다. 건축물은 준공 순간 완성되지만, 지역사회에서의 역할은 점차 축소되는 역설이 발생한다. 이때 문제는 건축의 양이 아니라, 건축의 밀도다. 여기서 말하는 밀도는 단순한 건폐율이나 용적률의 개념이 아니다. 동일한 연면적 안에 얼마나 다양한 기능과 활동이 중첩되고, 얼마나 유연하게 전환 될 수 있는지를 의미한다. 지방 소멸 시대의 공공건축은 ‘더 크게 짓는 것’이 아니라 ‘더 많이 활용하는 것’을 목표로 해야 한다.

첫 번째 전략은 기능의 복합화다. 행정, 문화, 교육, 복지 기능을 물리적으로 통합하는 것은 이제 선택이 아니라 필수에 가깝다. 동선과 공간구조 자체가 프로그램의 교차를 유도하도록 계획되어야 한다. 낮 시간대에는 행정 민원 공간으로, 저녁에는 주민 모임 공간으로 전환되는 구조, 평일에는 교육 공간으로 사용되다가 주말에는 문화 활동 공간으로 전환되는 구조와 같이 시간에 따라 기능이 변환되는 공간 체계가 필요하다.

두 번째는 가변성이다. 지방의 인구 구조는 급격히 변화하고 있다. 특정 세대를 위한 시설이 수년 내 이용 대상을 상실하는 사례도 발생한다. 고정된 공간구성과 특정 단일기능에 종속된 구조는 사회적 수요 변화에 대응하지 못한 채 빠르게 노후화된다. 이에 따라 가변형 공간구성과 구조적 유연성을 전제로 한 설계는 변화하는 지역 여건과 인구 구성에 능동적으로 대응하기 위한 전략이 될 수 있다.

또한, 공간 계획과 동시에 운영 주체, 수익 구조, 프로그램 기획, 지역 커뮤니티와의 연계 모델이 함께 설계되어야 한다. 건축은 물리적 그릇에 머물러서는 안 되며, 지역 활동을 조직하는 플랫폼으로 기능해야 한다.

지방 소멸 시대에 공공건축은 오히려 작은 면적 안에서 얼마나 높은 활용도를 구현하는지, 제한된 예산 속에서 얼마나 지속 가능한 운영 체계를 마련하는지가 평가 기준이 되어야 한다. 이는 건축사의 역할 변화를 요구한다. 건축사는 공간뿐만 아니라 지역의 인구 구조와 재정 여건, 사회적 네트워크를 분석하고 이를 공간 전략으로 통합하는 기획자로 확장되어야 한다.

지방의 공공건축은 이제 ‘무엇을 더 지을 것인가’가 아니라 ‘이미 존재하는 공간을 어떻게 더 밀도 있게 사용할 것인가’라는 질문에서 출발해야 한다. 규모의 시대는 저물고 있다. 그렇다면 앞으로의 경쟁력은 활용도 높은 공간의 밀도와 운영을 전제로 한 설계 역량에서 결정되지 않을까 생각한다.

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