[건축신문고]“건축은 관계속에 형성되는 작업”

생각 나누고 조율…긴 대화 과정 일상풍경 더 풍부하게 만드는 길

건축은 단순히 결과물을 만들어내는 일이 아니라, 관계 속에서 완성되는 작업이다. 설계는 건축사와 클라이언트가 서로의 생각을 나누고 조율해가는 긴 대화의 과정이며, 그 과정의 깊이가 곧 건축의 완성도를 좌우한다. 그러나 현실에서는 이 과정이 충분히 존중받지 못하는 경우가 많다.

현장에서 경험하는 많은 프로젝트에서, 건축사는 문제를 함께 풀어가는 전문가라기보다 정해진 요구를 빠르게 구현하는 역할로 한정되곤 한다. 이미 방향이 결정된 상태에서 설계가 시작되고, 건축사는 그것을 구체화하는 단계에 머무르는 경우가 적지 않다. 때로는 “이렇게 해달라”는 요청이 설계의 출발점이 아니라 결론처럼 제시되기도 한다. 이 경우 설계는 선택의 과정이 아니라 확인의 과정으로 축소되며, 건축사가 개입할 수 있는 여지는 자연스럽게 줄어든다.

하지만 건축에서 중요한 아이디어는 처음부터 완성된 형태로 존재하지 않는다. 질문에서 시작해 대화를 통해 구체화되고, 때로는 기존의 생각을 수정하거나 뒤집는 과정을 거쳐 비로소 형태를 갖춘다. 설계 초기 단계에서의 충분한 탐색과 시행착오는 비효율이 아니라, 오히려 완성도를 높이기 위한 필수적인 과정이다. 한 번의 스케치로 결정된 안보다, 여러 번의 수정과 고민을 거친 안이 더 설득력 있는 이유도 여기에 있다.

그럼에도 불구하고 우리는 종종 이 과정을 줄이거나 생략하려 하고, 빠른 결론에 도달하는 것을 우선시한다. 설계 기간은 가능한 한 짧게 설정되고, 검토 과정은 최소화되며, 변경은 비용과 시간의 낭비로 받아들여지기도 한다. 이러한 분위기 속에서는 다양한 가능성을 실험하기보다, 가장 안전하고 익숙한 선택으로 수렴하게 된다. 결국 건축은 점점 더 비슷해지고, 공간이 담을 수 있는 이야기도 단순해진다.

이러한 태도는 단지 하나의 프로젝트에 국한된 문제가 아니다. 반복될수록 건축 전반의 수준과 다양성에도 영향을 미친다. 새로운 시도는 줄어들고, 건축사는 점점 더 수동적인 역할에 머무르게 된다. 반대로 설계 과정을 하나의 탐색으로 받아들이고, 서로의 생각을 열어두는 태도가 전제될 때 비로소 예상하지 못했던 해법과 새로운 가치가 만들어질 수 있다.

건축사는 단순한 기술자가 아니라, 공간의 방향을 제안하고 가능성을 확장하는 역할을 맡고 있다. 그리고 이 역할은 클라이언트와의 신뢰 속에서 비로소 제대로 작동한다. 설계의 각 단계는 결과를 위한 절차가 아니라, 더 나은 선택을 찾기 위한 과정이다. 이 과정을 충분히 거쳐야만 건축은 단순한 기능을 넘어서는 의미를 가질 수 있다.

물론 현실적인 제약이 존재하는 것도 사실이다. 예산과 일정, 법적 기준 등은 언제나 설계의 중요한 조건으로 작용한다. 그러나 이러한 제약 속에서도 얼마나 깊이 고민하고, 얼마나 다양한 가능성을 검토했는지는 분명 결과에 차이를 만든다. 같은 조건에서도 전혀 다른 공간이 만들어질 수 있는 이유는 바로 여기에 있다.

건축은 결과만으로 완성되지 않는다. 그 이면에 쌓인 수많은 대화와 고민, 그리고 선택의 과정이 공간의 깊이를 결정한다. 이제는 속도와 효율만을 앞세우기보다, 과정을 존중하는 문화로 나아갈 필요가 있다. 그것이 결국 우리 도시와 일상의 풍경을 더 풍부하게 만드는 길이 될 것이다.

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