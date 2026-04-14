전북교육감 예비후보 황호진, 이남호에 ‘심장 이식’…후보 단일화 성사

이남호·황호진 두 예비후보는 14일 ‘학력신장 3.0 선언’을 발표하고, 전북교육의 미래를 위해 하나로 뜻을 모으기로 했다고 밝혔다./전북일보

전북교육감 예비후보인 이남호 전 전북대 총장과 황호진 전 전북교육청 부교육감이 ‘실용적 교육 정책’ 추진과 ‘편향된 이념 교육 부활 저지’를 기치로 전격 단일화를 선언했다.

이남호·황호진 두 예비후보는 14일 전북특별자치도교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘학력신장 3.0 선언’을 발표하고, 전북교육의 미래를 위해 하나로 뜻을 모으기로 했다고 밝혔다. 이들은 이번 단일화의 핵심 명분으로 △실용주의 교육 노선 강화 △과거 실패한 이념 교육으로의 회귀 방지 △후보 도덕성 검증을 내세웠다.

두 후보는 선언문을 통해 “전임 교육감 시절 어렵게 되살린 ‘학력신장’과 ‘책임교육’의 성과가 멈춰서는 안 된다”며, 실용적 교육 정책을 통해 전북교육의 전성기를 다시 열겠다"고 강조했다.

특히 3년 연속 시도교육청 평가 최우수, 늘봄학교 및 사교육 경감 전국 1위, 1만 명 해외연수 등 현 교육 체제의 성과를 중단 없이 이어가겠다는 의지를 피력했다. 이를 위해 ‘학력신장 3.0 시대’, ‘AI 미래 교육 선도’, ‘경험복지 강화’를 골자로 하는 ‘전북교육 성공 3대 전략’을 제시했다.

두 후보는 상대 진영의 천호성 예비후보를 향해 날 선 비판을 쏟아냈다. 이들은 천 후보의 교육 노선을 “과거 기초학력 최저, 교권 약화, 교실 붕괴를 초래했던 실패한 이념 교육의 그림자”라고 규정하며, 전북교육이 암울했던 과거 12년으로 되돌아가는 것을 막겠다고 선언했다.

또한 천 후보를 둘러싼 상습 표절, 허위 이력 기재, 교수 연구년제 기간 선거운동 논란 등을 언급하며 “도덕성이 결여된 리더는 교육 시스템을 사유화할 우려가 크다”며 ‘도덕적 파산 후보’라는 표현으로 강하게 공세를 펼쳤다.

이남호·황호진 후보는 “아이 교육 때문에 전북을 떠나는 가슴 아픈 현실을 끝내야 한다”며 “큰일을 해본 리더와 교육 현장 전반을 꿰뚫는 행정 전문가가 만나 전북교육의 판을 바꾸겠다”고 자신감을 보였다.

이어 “국민에게 주권을 되돌려주듯 전북 도민들에게 교육주권을 되돌려드리는 것이 우리가 추구하는 실용주의 교육”이라며, “내 아이가 전북에서 배우고 성공할 수 있는 ‘찾아오는 전북교육’의 대전환을 반드시 이뤄내겠다”고 덧붙였다

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