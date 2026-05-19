[전북체육 현안 공약 점검] 이원택·김관영 ‘시각차’ 뚜렷

2036 올림픽부터 예산 독립까지… ‘전북체육 백년대계’ 정면충돌

더불어민주당 이원택 전북도지사 후보와 전북체육인과의 간담회. 전북일보 자료사진

전북특별자치도지사 선거를 앞두고 전북 체육계의 표심을 잡기 위한 후보들의 발언이 뜨겁다. 더불어민주당 이원택 후보와 무소속 김관영 후보는 최근 잇따라 전북체육인들과의 정책 간담회를 갖고 차기 도정의 체육 정책 비전을 제시했다.

두 후보 모두 과거 ‘체육 강도’였던 전북의 명성을 되찾고 체육을 미래 먹거리 산업으로 키우겠다는 데는 뜻을 같이했으나, 핵심 각론인 ‘올림픽 유치 방식’, ‘재원 조달’, ‘생활체육 저변 확대’ 등에서는 확연한 시각 차이를 드러내며 날 선 정책 경쟁을 예고했다.

△2036 하계 올림픽 유치

가장 이목이 쏠린 ‘2036 하계 올림픽 유치’와 관련해 두 후보는 유치 전략과 인프라 구상에서 비슷한듯 다른 카드를 꺼내 들었다.

이원택 후보는 재정 부담 완화를 위한 ‘전주·서울 공동 유치’라는 대안을 제시했다. 이 후보는 “기재부 심사 통과 시 지방정부가 재정의 50%를 부담해야 하는 독소 조항이 있다”고 지적했다. 이어 “민주당 소속 서울시장과의 매칭을 통해 서울의 브랜드와 경험을 활용하고, 향후 평양까지 연결하는 평화 올림픽 청사진을 그려야 승산이 있다”고 맞섰다. 인프라 역시 대기업 쇼핑몰(스타필드 등)과 연계된 복합 문화 체육 시설을 지어 비즈니스 모델화하겠다는 구상이다.

김관영 후보는 민선 8기 도정에서 서울을 제치고 전주가 국내 후보 도시로 선정된 ‘연속성’과 ‘성과’를 전면에 내세웠다. 김 후보는 “이미 문체부의 국내 승인 절차가 진행 중”이라며 “국내 승인이 완료되면 국무총리와 민간이 참여하는 유치위원회를 출범시키고, 범국가적 역량을 집중해 반드시 성공시키겠다”고 자신감을 보였다. 인프라로는 호남권 부근에 경기와 공연이 모두 가능한 대형 돔 구장 형태의 ‘전북 아레나(K-팝 아레나)’ 건립을 핵심 공약으로 제시했다.

무소속 김관영 전북도지사 후보와 전북체육인과의 간담회. 전북일보 자료사진

△전북 체육 예산 독립

체육회의 숙원인 ‘안정적 예산 확보’를 두고 두 후보 모두 ‘지방세(도 세입) 연동 자동 편성 제도’ 도입을 약속하며 체육회의 자율성 보장을 공언했다. 매년 도지사의 시혜적 처분에 따라 예산이 흔들리는 구조를 혁파하겠다는 취지다. 다만, 재원 조달의 구체성에서는 차이를 보였다.

이원택 후보는 예산 편성 자율권 보장을 넘어 다각적인 민관 협력 재원 조달책을 제시했다. 이 후보는 도내 1000개 기업이 자발적으로 연 500만 원씩 출연하는 ‘체육회 산하 기업 협동조합’을 설립해 연간 50억 원 규모의 실업팀 육성 기금을 마련하겠다는 구체적 로드맵을 냈다. 아울러 “현재 문화·복지에 한정된 고향사랑기부제 지원 대상에 체육을 포함하도록 제도를 개선해 재원을 확충하겠다”고 밝혔다.

김관영 후보는 “도 전체 세입의 일정 비율(%)을 자동으로 체육회 예산으로 편성해 독립성을 확실히 보장하겠다”며 “이를 통해 체육회가 해마다 예산 증감을 예측하고 장기적인 안목에서 효과적으로 사업을 집행할 수 있도록 전북자치도가 앞장서겠다”고 강조했다.

△엘리트 전문체육 육성

전국체전 하위권에 머물고 있는 전북 엘리트 체육을 살리기 위한 해법도 갈렸다.

이원택 후보는 기초 생태계 복원과 실업팀 창단에 집중했다. 이 후보는 교육청과의 긴밀한 협의를 통해 위축된 학교 체육을 강화하고 전문 체육인으로 성장하는 사다리를 복원하겠다고 공약했다. 이어 앞서 제안한 기업 협동조합 기금과 도비를 매칭해 청년 엘리트 선수들이 전북에 정착할 수 있는 실업팀 창단을 적극 추진하고, 국기원 이전 등 굵직한 국책 기관 유치도 집권당 차원에서 마무리 짓겠다고 강조했다.

김관영 후보는 인력 유출 방지와 인프라 고도화에 방점을 찍었다. 김 후보는 “낮은 보수와 열악한 환경 때문에 지도자와 우수 선수가 타 지역으로 떠나고 있다”며 지도자 급여 현실화와 신분 안정 보장을 약속했다. 이와 함께 익산(육상·펜싱 훈련 캠프), 무주(글로벌 태권도 인재양성센터), 임실(사격·양궁 경기장 고도화) 등 시군별 거점 전문 인프라 구축을 대안으로 냈다.

△생활체육 육성

도민 복지와 직결된 생활체육 공약에서는 투자의 방식과 타깃이 대비됐다.

이원택 후보는 보편적 체육 복지와 파격적인 마케팅을 전면에 내세웠다. 청소년과 청년층의 경제적 장벽을 낮추기 위해 ‘체육 복지 바우처 제도’를 도입, ‘1인 1체육’ 저변을 넓히겠다고 선언했다. 또한 시군별 특화 스포츠 마케팅을 추진하되, 파크골프장의 경우 시군별로 4개 이상 확충함과 동시에 장수군 등과 협의해 전국 최대 규모인 ‘180홀 명품 파크골프장’을 조성해 전국 조사(釣士)와 동호인을 유치하겠다는 구체적 수치를 제시했다.

김관영 후보는 민선 8기 동안 추진한 ‘14개 시군 각 50억 원(총 700억 원) 체육시설 확충’ 성과를 이어가며 지역 균형 투자를 지속하겠다고 밝혔다. 특히 고령화 시대 맞춤형 복지로 부안 등에 명품 파크골프장을 대규모로 건설하고, 생활체육 지도자 처우 개선을 통해 양질의 프로그램을 공급하겠다는 계획이다.

이번 전북체육인과 간담회를 통해 후보들의 공약을 분석해보면 이원택 후보는 예산 자율권 보장, 기업 협동조합 기금 확보, 체육 바우처 및 180홀 파크골프장 등 구체적인 수치와 참신한 정책 아이디어를 쏟아내며 체육계의 표심을 파고들었다.

반면 김관영 후보는 올림픽 국내 후보지 선정 등 민선 8기의 실질적 성과와 시군 균형 발전 기조를 앞세우며 안정감과 뚝심을 보여줬다.

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