이원택 “전주-서울올림픽 추진”…전북 체육계와 미래 비전 공유

전북체육회관서 전북체육정책 간담회

모두발언하는 이원택 전북도지사 후보. /전북일보

더불어민주당 이원택 전북도지사 후보가 전북체육인들과의 정책 간담회에서 체육회 예산 자율성 보장과 스포츠 산업 육성, 2036 하계올림픽 유치 등 을 핵심 과제로 제시하며 “전북 체육의 과거 명성을 복원하겠다”고 밝혔다.

15일 열린 이원택 후보 초청 전북체육정책 간담회’에서 이 후보는 모두발언에서 전북 체육의 가장 큰 과제로 생활체육 저변 확대를 꼽았다. 그는 “전라북도의 체육시장이 아직 작다”며 “도민 누구나 최소 한 가지 이상 체육활동을 하는 ‘1인 1체육’ 구조로 가야 한다”고 강조했다.

이 후보는 이를 위해 체육 바우처 예산 편성을 추진하겠다고 밝혔다. 그는 “아이들과 청소년들이 체육을 배우는 데 경제적 어려움이 있다면 바우처 제도를 통해 지원하겠다”며 “청소년과 청년들이 더 쉽게 체육을 접하고 익힐 수 있도록 하겠다”고 설명했다.

생활체육 인프라 확대 계획도 구체적으로 언급했다. 그는 “14개 시군이 모두 동일한 시설을 갖출 수는 없다”며 “시군별 특화 체육시설을 단계적으로 구축하겠다”고 말했다. 이어 “체육관과 배드민턴장, 야구장 등 생활체육 시설을 지역 수요에 맞춰 확충하겠다”고 덧붙였다.

특히 파크골프에 대해서는 강한 추진 의지를 드러냈다. 후보자는 “파크골프장은 건강보험 재정을 절감하는 효과도 있을 것”이라며 “시군별로 최소 4개 이상의 파크골프장을 조성하고, 전국 최대 규모인 180홀 명품 파크골프장을 만들겠다”고 밝혔다.

엘리트 체육과 관련해서는 학교체육과 전문체육의 연계 강화 필요성을 강조했다. 그는 “과거에는 학교에서 체계적으로 선수들이 성장했지만 지금은 생활체육과 학교체육, 전문체육이 분리되면서 한계가 생겼다”며 “교육청과 협의해 학교체육을 강화하고 전문체육으로 성장할 수 있는 시스템을 만들겠다”고 말했다.

또 전북 출신 선수들의 타지역 유출 문제를 언급하며 실업팀 육성 계획도 제시했다. 이 후보는 “지역에서 성장한 선수들이 외부로 떠나지 않고 전북에 남아 활동할 수 있는 기반이 필요하다”며 “도와 기업이 함께 참여하는 협동조합 방식의 체육 육성 기금을 만들겠다”고 밝혔다.

그는 “1년에 500만원씩 출연할 수 있는 기업 1000개만 모여도 50억원 규모의 기금이 조성된다”며 “여기에 도가 추가 출연을 하면 실업팀 창단과 운영이 가능하다”고 설명했다.

체육회 예산과 관련해서는 ‘체육회의 독립성’을 핵심 가치로 제시했다. 후보자는 “체육회장을 선거로 뽑는 이유는 체육회의 독립성을 보장하기 위한 것”이라며 “도지사가 체육회를 장악하려 해서는 안 된다”고 말했다.

이어 “법적으로는 도가 예산 편성 권한을 갖고 있지만, 체육회가 편성한 예산은 법적·절차적 문제만 없다면 최대한 존중해 의회에 제출하겠다”고 밝혔다.

특히 안정적인 재정 확보 방안으로 지방세 일정 비율 자동 배분 방식을 제안했다. 그는 “지방세의 일정 비율이 자동으로 체육회에 배정되도록 하면 외부 영향 없이 안정적으로 운영할 수 있다”며 “대신 체육회도 그에 맞는 책임성과 자정 능력을 갖춰야 한다”고 강조했다.

단체 기념 촬영. /전북일보

2036 하계올림픽 유치 전략도 주요 의제로 다뤄졌다. 이 후보는 “전북이 서울을 꺾고 국내 후보도시로 선정된 것은 매우 의미 있는 일”이라며 “올림픽은 단순한 체육행사가 아니라 지역의 미래 산업과 경제 구조를 바꾸는 프로젝트”라고 말했다.

그는 “전주-서울 공동올림픽 방식이 가장 현실적”이라며 “서울의 브랜드와 전북의 성장 전략을 결합하면 국제 경쟁력이 높아질 수 있다”고 설명했다.

이어 “남북 관계가 개선된다면 평양까지 연결하는 평화 올림픽 구상도 가능하다”며 “국회 지원기구와 정부 지원위원회를 구성해 본격적인 유치 체계를 갖춰야 한다”고 밝혔다.

또 “현재 국제행사 심사 과정에서 지방정부가 상당한 재정을 부담하도록 돼 있는데, 올림픽 같은 국가적 사업은 정부가 더 적극적으로 책임져야 한다”며 제도 개선 필요성도 언급했다.

이 후보는 스포츠 산업 육성 구상도 함께 내놨다. 그는 “스포츠는 단순 체육이 아니라 산업”이라며 “스포츠 용품과 의류, 스포츠 관련 제조업까지 확대해야 한다”고 말했다.

또 “야구장과 쇼핑몰을 결합한 복합 스포츠문화시설을 조성해 경기가 없는 날에도 시민들이 찾는 공간으로 만들겠다”고 밝혔다. 국기원 이전 추진과 프로구단 유치 필요성도 함께 언급했다.

정강선 전북체육회장은 이날 마무리 발언에서 “체육은 더 이상 정치의 도구가 되어서는 안 된다”며 “2019년 체육회가 정치로부터 분리됐지만 현실에서는 여전히 종속 문제가 존재한다”고 지적했다.

이어 “생활체육은 엘리트 체육보다 훨씬 큰 시장이며 체육복지 차원에서도 중요하다”며 “오늘 간담회를 통해 후보자가 체육 정책에 대해 충분히 고민하고 있다는 점을 확인할 수 있었다”고 평가했다.

정 회장은 또 “전주 KCC가 부산으로 이전한 사례처럼 지역 체육 기반이 약화되고 있다”며 “프로팀과 실업팀 육성 문제를 장기적 관점에서 접근해야 한다”고 강조했다.

이날 간담회에서는 생활체육 확대와 체육 인프라 구축, 스포츠 산업 육성, 올림픽 유치를 통한 지역경제 활성화 필요성 등에 대해 참석자들의 공감대가 형성됐다.

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