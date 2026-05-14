강현욱·유종근·정균환 합류…'김관영 매머드 선대위' 출범

강현욱·유종근 전 지사·정균환 전 원내총무 등 대거 합류 “민주당 불공정 공천 심판”…비명·무소속 세력 결집 본격화

14일 전북선거관리위원회에서 김관영 무소속 전북특별자치도지사 후보가 후보자 등록을 하고 있다./사진=김관영캠프 제공

무소속 김관영 전북특별자치도지사 후보가 전직 전북도지사와 국회의원, 시민사회 인사들이 대거 참여한 매머드급 선거대책위원회를 출범시키며 세 확장에 나섰다.

김 후보 측은 14일 선거대책위원회 인선을 발표하고 본격적인 본선 체제에 돌입했다고 밝혔다.

선대위 고문단에는 강현욱·유종근 전 전북지사와 정균환 새천년민주당 전 원내총무가 이름을 올렸다. 상임선거대책위원장에는 장세환 전 국회의원과 라승룡 전 농촌진흥청장이 위촉됐다.

공동선대위원장에는 이광철·채수찬·김광수·전정희·이상옥 전 국회의원이 참여했으며, 총괄선대본부장은 재선 도의원인 김명지 전북도의회 예산결산특별위원장이 맡았다.

또 도민직능위원장에는 ‘정청래사당화저지범도민대책위원회’ 나춘균 위원장이 임명됐다.

김 후보 측은 이번 선대위 구성을 두고 민주당 공천 과정에 반발한 비명계와 무소속 지지층 결집의 신호탄으로 설명하고 있다.

선대위 관계자는 “김 후보의 무소속 출마 이후 중앙당의 불이익 가능성에도 불구하고 민주당원들의 자원봉사 참여 요청이 이어지고 있다”며 “도민들의 상처받은 마음을 보듬고 전북 정치 정상화를 위해 힘을 모으겠다”고 전했다.

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