[속보] 전주시, 팔복동 이팝나무 철길 통제 대책 마련

일부 관람객, 축제 끝났는데도 철길 출입 내년부터 인력 추가 배치·AI 활용 통제도

전주시청 전경./전북일보 DB

속보= 전주시가 팔복동 이팝나무 철길이 통제를 나 몰라라 하는 관람객이 포착되면서 대책 마련에 나섰다. 열차가 다니지 않아도 철도 특성상 안전사고가 우려되는 만큼 선제 대응하기 위한 것이다.(12일 자 4면 보도)

13일 전북일보 취재를 종합하면 전주시는 2024년 한국철도공사(코레일) 전북본부와 상생협력 업무 협약을 체결했다. 이를 통해 매년 이팝나무 개화 시기에 맞춰 팔복동 이팝나무 철길 일대를 한시 개방하고 있다.

이 기간 이팝나무 축제를 열고 수만 명의 시민·관광객 등 관람객을 불러 모으고 있다. 지난달 25~26일, 이달 1~3일에 진행된 축제만 해도 각각 1만 8500명, 8만 2000명 등 10만 5000명(경찰 추산)이 찾은 것으로 집계됐다.

문제는 축제 기간이 끝난 뒤에도 관람객이 철길을 드나든다는 점이다.

이 철길은 엄연히 선로·철도 시설로 분류돼 철도안전법을 적용 받는다. 개방 기간 외 코레일의 승낙 없이 통행·출입하면 100만 원 이하의 과태료가 부과된다.

이 같은 지적이 나오자, 전주시는 보도 당일 코레일 전북본부와 현장 간담회를 갖고 빠르게 안전 대책을 마련했다.

먼저 이번 주 중에 언론·사회관계망서비스(SNS)를 통해 개방 기간 외 철길 출입 시 안전사고 우려 및 과태료 대상임을 홍보할 예정이다. 이 같은 내용이 담긴 현수막도 추가 부착하기로 했다.

또 내년 이팝나무 축제가 끝난 뒤 2주간 철길 건널목에 현장 인력을 배치할 계획이다.

내년 12월 준공 예정인 전주 스마트그린산단 통합관제센터 구축사업에도 포함시킨다는 구상이다.

관람객 주요 진입 철길 지점에 AI(인공지능) 기반 지능형 폐쇄회로(CC)TV를 설치한다는 내용이다.

AI 기술로 공사 작업자·일반 관람객의 옷차림을 분석해 일반 관람객이 철길에 출입하면 경보가 울리고, 안내 음성이 나오는 방식이다.

지시 불이행 시 코레일 철도 경찰로 자동 신고가 접수되도록 해 과태료를 부과할 예정이다.

전주시는 이후부터는 별도의 인력 없이 상시 관제·무단 진출입 통제 체계가 구축돼 관람객의 안전이 확보될 것으로 내다봤다.

이상숙 전주시 기업지원과장은 “올해로 3회째를 맞이한 전주 이팝나무 축제는 전주시를 대표하는 봄 축제로 거듭나기 위해 내실을 다지는 과정에 있다고 생각한다”고 말했다.

그러면서 “전주시는 무엇보다 시민 안전을 최우선 가치로 삼아 관람객이 안심하고 이팝나무의 정취를 만끽할 수 있도록 지속적인 모니터링과 현장 점검·개선을 이어가겠다”고 강조했다.

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