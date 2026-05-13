“황호진·이남호 단일화 규탄”…전 황호진 선거조직, 천호성 후보 지지 선언

황호진 전 전북교육감 예비후보 선거조직 관계자들이 13일 기자회견을 열고 황호진·이남호 후보 간 단일화를 비판하며 천호성 예비후보 지지를 선언했다. 이강모 기자

황호진 전 전북교육감 예비후보 선거조직 관계자들이 황호진·이남호 후보 간 단일화를 비판하며 천호성 예비후보 지지를 선언했다.

전 황호진 후보 선거조직 및 실무 책임자들은 13일 “황호진·이남호 단일화를 강력히 규탄하며 천호성 예비후보를 전폭 지지한다”고 밝혔다.

이들은 자신들을 “현장에서 함께 뛰었던 조직 및 실무 책임자들”이라고 소개하며 “황호진 후보는 어떠한 설명과 협의도 없이 이남호 후보와의 단일화를 강행했다”고 주장했다.

이어 “지난 몇 개월간 함께한 동지애와 신뢰가 무너졌다”며 “수많은 회의 자리에서 완주를 약속했던 후보가 일방적으로 단일화를 선택한 데 대해 깊은 배신감을 느낀다”고 비판했다.

이들은 “배신과 밀실 야합의 정치를 거부한다”며 “전북교육의 원칙과 미래를 위해 천호성 예비후보를 지지하기로 결정했다”고 밝혔다.

끝으로 “아이들과 전북교육의 미래를 위해 원칙 있는 교육 행정이 필요하다”며 “천호성 후보가 그 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

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