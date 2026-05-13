정청래 “이원택 민주당 후보가 지사 돼야 전북발전”

정 대표 “현대차 9조원 투자, 당정청 함께 해야…새만금 개발 속도”…김관영 변수 차단

정청래 더불어민주당 대표가 13일 국회에서 지방선거 관련 기자회견을 하고 있다./델리민주 캡쳐

정청래 더불어민주당 대표는 13일 “ 이원택 민주당 후보가 도지사가 되는 게 전북 발전과 새만금 개발에 훨씬 더 효율적이고 좋은 것이라고 낮은 자세로 설명드리고 있다”고 강조했다.

정 대표는 6·3 제9회 전국동시지방선거 후보 등록일을 하루 앞둔 이날 국회에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

그는 현금살포 의혹으로 제명되고 무소속 출마한 김관영 지사가 공천관련에 문제제기를 이어가고 있고 여론조사도 접전양상인데 전북지사 선거 전략은 무엇인지를 묻는 질문에 “이재명 정부가 주도하는 건 민주당과 함께한다는 뜻이다. 정부와 청와대가 발표한 정책을 제도화·법제화하는 건 민주당”이라고 했다.

이어 “현대차가 9조원을 투자한다. 그런 기회에 당정청이 한몸 한뜻으로 가야 새만금 개발도 더욱 속도감 있게, 힘 있게 추진되지 않겠나”라며 “새만금 개발청장을 역임했던 김의겸 후보를 군산에 전략공천한 것도 새만금이 전북의 희망이라 생각했기 때문”이라고 말했다.

또한 “그동안의 ‘삼중소외’ 전북의 문제를 일거에 해결할수 있는 것이 바로 이재명 정부, 청와대, 민주당이다. 특별한 관심을 갖고 선거에 임하겠다”고 했다.

정치권에 따르면 이번 지방선거 공천 과정에서 전북을 비롯한 호남 전역에서 정 대표에 대한 여론이 악화했는데, 이날 정 대표의 발언은 민주당 후보에 대한 장점을 강조한 것으로 풀이된다.

실제 이날 40여개 단체로 구성된 ‘정청래사당화저지 범도민대책회의’는 이날 국회에서 규탄대회를 벌이기도 했다. 전북지사 공천과 전남광주통합특별시장 경선 과정에 반발하는 일부 민주당 당원 등이 주축인 것으로 알려졌다.

이날 정 대표는 “정말 당대표로서 할 수 있는 모든 것을 다했다고 생각한다”며 “이번 지선에서의 민주당 공천은 ‘역대급 4무 4강 공천’이었다고 자신 있게 말씀드릴 수 있다”고 자부했다.

아울러 국민의힘에 대해서는 “위헌정당 해산 심판 이전에 이번 지방선거에서 민심의 혹독한 심판을 받아야 한다”고 주장했다. 이어 “지선에서 내란 세력을 확실하게 심판하고, 내란의 티끌까지도 청산해내야 한다”면서 “이를 통해 국가를 정상화하고 이재명 정부의 성공을 든든하게 뒷받침하는 것이 시대적 소명”이라고 덧붙였다.

지난 8일 국민의힘의 투표 불참으로 폐기된 개헌안과 관련해 정 대표는 “개헌안에는 국가균형 발전에 대한 조문 신설도 있었다”며 “이번 개헌안을 거부한 국민의힘은 6·3 지방선거에 임할 자격조차 없다”고 언급하기도 했다.

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