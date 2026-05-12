전북 미래 청사진 내놓은 도지사 후보군… 여전히 새로운 한방은 부족

김관영 “피지컬AI·금융중심지·올림픽”…민선8기 미완 과제 완성에 초점 양정무 “새만금 원자로·에너지 자립”…기업 유치 위한 전력 인프라 승부수 이원택 “RE100·그린수소·AI산단”…새만금 산업화·광역경제권 강조하며 차별화 기존 현안 답습…도민 체감형 획기적인 새 의제 제시가 부족하다는 지적도

왼쪽부터 전북특별자치도지사 김관영 무소속 예비후보, 양정무 국민의힘 예비후보, 이원택 민주당 예비후보.(순서는 가나다 순)/사진=전북일보DB

6·3 전국동시지방선거 본선이 다가오면서 전북특별자치도지사 후보들도 새만금 개발과 행정통합, 미래산업 육성 등을 앞세워 본격적인 비전 경쟁에 돌입하는 모습이다.

특히 13일 무소속 김관영 후보와 더불어민주당 이원택 후보가 각각 전북 발전 공약과 새만금 비전을 발표할 예정이어서, 네거티브 공방에 가려졌던 정책 경쟁이 본격화될지 관심이 쏠린다.

일부 지역 정치권에서는 주요 공약 상당수가 기존에 반복돼 온 의제에 머물고 있다는 평가도 있다. 도민들이 체감할 새로운 해법과 차별화된 비전은 부족하다는 것이다.

12일 전북일보 취재를 종합하면 본선에 참여하는 도지사 후보군은 새만금 완성과 지방소멸 대응, 청년 유출 최소화 등을 핵심 과제로 제시하며 저마다 성장 전략을 내놓고 있다.

먼저 무소속 김관영 예비후보는 새만금을 피지컬AI와 수소, 미래차 산업의 중심지로 키우고 제3금융중심지 지정과 공공기관 이전, 올림픽 유치를 연계해 전북의 경제 영토를 확장하겠다는 구상을 내세우고 있다.

김 예비후보는 민선8기 도정의 연속성을 강조하며 완주·전주 통합 역시 단순한 행정구역 개편이 아닌 “전북 성장 구조를 다시 설계하는 문제”라고 규정한다.

그는 속도전보다는 주민 신뢰와 상생 구조를 우선해야 한다는 입장이다. 김 후보는 13일 전북도의회에서 기자간담회를 열고 전북 발전 1호 공약도 발표할 예정이다.

국민의힘 양정무 예비후보는 기업가 출신 경험을 앞세워 ‘경제 우선 전북 대개조’를 강조하고 있다. 새만금 산업단지 활성화를 위해서는 안정적 전력 확보가 우선이라는 판단 아래 소형 원자로와 LNG 발전, 태양광 확대 등을 함께 추진해야 한다는 입장이다.

특히 현대차그룹의 9조 원 투자와 데이터센터 조성 계획 등을 언급하며 “새만금은 앞으로 막대한 전력을 소비하는 산업 거점이 될 것”이라고 주장한다.

장기적으로는 전북 자체 에너지 생산 기반을 구축해 기업이 몰리는 산업 환경을 만들겠다는 구상이다. 또 임기 내 대기업 5개 이상 유치와 새만금 이차전지 특구 규제 혁파, 전주·익산·군산을 잇는 ‘전북 메가시티 전철망’ 구축도 핵심 공약으로 내세우고 있다.

더불어민주당 이원택 예비후보는 새만금을 RE100 기반 첨단산단과 그린수소 혁신 거점, AI·로봇 산업의 글로벌 전초기지로 육성하겠다는 청사진을 제시하고 있다.

현대차 9조 원 투자를 마중물 삼아 제2, 제3의 현대차를 유치하겠다며 전력망과 용수, 교통, 인허가 절차를 패스트트랙으로 지원하는 기업 중심 행정을 강조하고 있다. 또 완주·전주 통합 역시 지방소멸 위기 속 ‘전북의 생존 전략’이라고 규정하며 이재명 정부의 ‘5극3특’ 광역경제권 구축과 연계해 추진해야 한다는 입장이다.

청년 유출 해법에서도 후보별 차이가 나타난다. 김 예비후보는 청년 유출 해법을 전북 전체 산업판 재편에서 찾고 있다. 새만금을 피지컬AI·수소·미래차 거점으로 키우는 동시에 제3금융중심지와 공공기관 이전, 올림픽 유치까지 묶어 청년들이 전북 안에서 행정·금융·산업 분야 일자리를 찾도록 하겠다는 구상이다.

반면 이 예비후보는 새만금 산업화 속도전에 방점을 찍고 있다. RE100 산단과 그린수소, AI·로봇 산업을 새만금에 집중시키고, 전력망·용수·교통·인허가를 패스트트랙으로 풀어 대기업 투자와 지역 스타기업, 창업 생태계를 빠르게 키우겠다는 입장이다.

양 예비후보는 에너지 인프라 구축과 기업 유치를 통한 민간 일자리 확대를 우선 과제로 보고 있다.

다만 지역 정치권에서는 이번 선거 역시 새만금과 행정통합, 산업 유치 등 익숙한 의제가 반복되고 있다는 분석도 나온다.

도내 한 정치권 관계자는 “이번 선거가 유독 네거티브 공방이 거센 탓인지 새로운 비전 제시가 부족한 것이 사실”이라며 “지방소멸이 전국에서 가장 심각한 낙후된 전북이 획기적으로 발전할 수 있는 성장 의제 제시가 막판 지지율 상승에 요인중 하나가 될 것”이라고 말했다.

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