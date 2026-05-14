김관영 전북특별자치도지사 후보, 익산 제2혁신도시 조성 공약

익산 재건 프로젝트 7대 공약 발표

김관영 전북특별자치도지사 후보가 14일 익산시청에서 기자회견을 열고 익산 제2혁신도시 조성 등 익산 종합발전 청사진을 제시하며 “익산을 전북의 제2성장엔진으로 키우겠다”고 약속하고 있다./사진=송승욱 기자

김관영 전북특별자치도지사 후보가 익산 제2혁신도시 조성 등 익산 종합발전 청사진을 제시하며 “익산을 전북의 제2성장엔진으로 키우겠다”고 약속했다.

14일 익산시청에서 기자회견을 연 그는 “익산은 전북의 관문이자 KTX익산역과 국가식품클러스터, 원광대, 백제문화, 보석산업 등 전북 성장의 핵심 자산을 모두 가진 도시지만, 시민들 마음속에는 깊은 아쉬움도 함께 자리하고 있다”며 “익산을 전북의 제2성장엔진으로 키워 무너진 자존심을 다시 세우겠다”고 강조했다.

그러면서 익산 재건 프로젝트 7대 공약을 제시했다.

우선 제2혁신도시 조성으로 익산의 위상을 다시 세우겠다고 약속했다. 농생명·식품·바이오·재난안전·공공의료 기관을 집중 유치해 익산의 대한민국 바이오·식품산업 중심도시로 키우겠다는 구상이다.

국가식품클러스터 2단계를 통한 대한민국 K-푸드 수도 조성도 약속했다. 푸드테크·대체식품·메디푸드 기업을 집중 유치하고 국립식품박물관을 건립해 식품·관광·체험이 결합된 글로벌 K-푸드 도시를 완성하겠다는 것이다.

푸드테크·바이오 혁신캠퍼스를 조성해 연구 인재가 모이는 도시를 만들겠다는 구상도 밝혔다. 전북과학기술원(JBIST) 설립 후 이와 연계한 익산형 연구거점을 구축하고, 원광대학교·국가식품클러스터·기업연구소가 하나로 연결된 공동 연구체계를 만든다는 계획이다. 이를 통해 청년들이 익산에서 배우고 연구하며 세계적인 연구자로 성장하고 지역 기업에 취업하는 선순환 구조를 완성하겠다는 것이다.

익산역을 국가복합환승허브로 격상해 전북 교통의 심장을 다시 뛰게 하겠다는 공약도 제시했다. 익산시와 협력해 복합환승센터 조성을 전폭 지원하고 고질적인 주차난 해결을 위한 선상 주차장을 확충하는 한편 전주·군산·김제·완주를 30분대로 연결하는 광역철도망을 구축한다는 계획이다.

전북권 산재전문병원 건립을 통한 노동자가 존중받는 안심도시 조성도 약속했다. 산업재해 치료부터 재활, 직업 복귀까지 원스톱으로 책임지는 산재전문병원을 반드시 익산에 유치하고, 이를 통해 땀 흘려 일하는 노동자의 건강을 국가가 책임지는 따뜻한 의료복지 모델을 익산에서 실현하겠다는 것이다.

왕궁 생태복원과 백제문화 디지털 랜드마크 조성도 공약했다. 오랜 아픔이었던 악취와 환경문제를 반드시 해결하고 여기에 유네스코 세계문화유산의 가치를 더해 시민에게 돌려준다는 것이다. 특히 백제왕궁 유적을 디지털 기술이 결합된 역사 테마파크로 조성하고, 보석산업과 연계한 체험형 관광도 활성화하겠다고 약속했다.

제2청년시청과 강력한 정착 지원으로 청년의 꿈을 지원하겠다는 공약도 밝혔다. 청년들이 익산에서 배우고 일하고 정착할 수 있도록 지원을 확대하고 특히 식품·바이오 분야 청년 창업을 집중 지원해 청년들이 익산에서 미래를 설계할 수 있도록 한다는 계획이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지