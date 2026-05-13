박지원 후보, 새만금 RE100 농성장 방문…"지산지소 원칙 확립돼야"

박지원 예비후보

박지원 더불어민주당 국회의원 후보(군산·김제·부안을)는 13일 새만금개발청 앞에서 진행 중인 부안 RE100 국가산단 유치 농성장을 방문해 부안 RE100 국가산단 부안 유치 범군민추진위원회 관계자들을 만나 현장의 목소리를 청취했다.

범군민추진위원회는 지난 6일부터 새만금개발청 앞에서 집중투쟁을 이어가며, 새만금 RE100 국가산단이 전북의 재생에너지 생산기반과 지역별 산업 여건을 종합적으로 반영해 추진돼야 한다고 요구하고 있다.

박 후보는 이어 “재생에너지를 생산하는 지역에서 산업이 들어서고, 기업이 전력을 소비하며, 그 이익이 지역 주민과 지역경제로 돌아가는 ‘지산지소 원칙’이 확립돼야 한다.”며, “새만금권은 해상풍력과 태양광, 수소 생산기반, 산업용지를 함께 갖춘 대한민국 RE100 산업의 최적지인 만큼, 생산-실증-첨단산업이 연결되는 RE100 산단 조성은 반드시 실현해야 할 핵심 과제.”라고 강조했다.

박지원 후보는 이날 한병도 더불어민주당 원내대표가 참석한 ‘새만금 비전 현장간담회’에도 함께했다. 간담회에는 한병도 원내대표, 이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보, 김의겸 국회의원 후보, 박지원 국회의원 후보 등이 참석해 새만금 사업 지원 방향과 전북 미래산업 육성 방안을 논의했다.

이날 간담회에서는 현대차 9조 원 투자 현실화, 피지컬 AI 실증·테스트베드 구축, 해상풍력·태양광 등 재생에너지 생산 조기 확대, RE100 산업단지 조성, 그린수소 혁신밸리, 2차전지 산업 강화, 첨단 케미컬 기반 반도체 실증·패키지 공장 유치, K-푸드 수출 전진기지 구축, 새만금 공항·인입도로 등 SOC 조기 완공 등이 주요 현안으로 논의됐다.

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