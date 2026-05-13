22대 국회 후반기 의장 후보에 與 6선 조정식 선출

22대 국회 후반기 국회의장 후보인 더불어민주당 조정식 의원 / 연합뉴스 제공

22대 국회 후반기 국회의장 후보로 조정식 더불어민주당 의원이 13일 선출됐다.

6선인 조 의원은 지난 11~12일 권리당원 온라인 투표 20%와 이날 국회에서 열린 의원총회에서 실시된 의원 현장 투표(80%)를 합산해 과반을 득표했다. 조 후보는 상대 후보인 5선인 박지원·김태년 후보를 누르고 국회의장 후보로 최종 선정됐다.

국회부의장 민주당 후보에는 4선인 더불어민주당 남인순 의원이 선출됐다.

앞서 국민의 힘 몫의 국회부의장 후보에는 이날 의원총회에서 과반을 득표한 4선인 박덕흠 의원이 뽑혔다.

국회의장은 원내 1당이 내는 것이 관례로, 각 당이 의장, 부의장 후보를 추천하면 본회의에서 표결을 거쳐 최종적으로 확정된다.

문준혁 인턴기자

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