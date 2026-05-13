"남에겐 엄격, 내 발언은 수사?"…전북참여연대, 이원택 직격

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참여자치전북시민연대는 13일 논평을 내고 더불어민주당 이원택 전북도지사 후보의 공천을 '함량 미달'로 규정하며 당 지도부의 결단을 촉구했다.

단체는 "상대 후보에게는 정치적 책임을 엄중히 묻던 이 후보가 정작 본인의 '정치적 생명을 걸겠다'는 발언은 정치적 수사였다며 발을 뺐다"며 "남에게는 엄격하고 자신에게는 관대한 이중잣대이자 거짓의 전형"이라고 비판했다.

단체는 이 후보의 과거 행적에 대해서도 "전주시의원 임기를 채우지 않은 채 사적 이익을 위해 중도 사퇴했고, 선출직 불출마 약속과 도당위원장 시절의 도지사 불출마 다짐도 모두 뒤집었다"고 지적했다.

민주당 지도부를 향해서는 "당권 연임 등 조직 논리에 매몰돼 전북도민의 의사 결정권을 박탈하는 오만한 공천을 단행했다"며 "전북을 소유물처럼 취급하는 행태를 즉각 중단하라"고 경고했다.

전북참여연대는 "민주당은 도민의 분노를 직시해 공천을 바로잡아야 한다"며 "계파와 이해관계를 앞세운 공천은 본선에서 반드시 심판받게 될 것"이라고 강조했다.

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