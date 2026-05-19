전북도지사 TV토론회 19일부터 시작

19일 오후 6시 20분 JTV, 21일 오후 9시 MBC, 22일 오후 7시 20분 KBS

6.3 제9회 전국동시지방선거 전북특별자치도지사 법정(선거관리위원회 주관) 및 방송사별 토론회가 19일부터 시작된다.

전북특별자치도 선거관리위원회는 22일 오후 7시 20분 부터 1시간 동안 KBS 전주방송에서 이원택 더불어민주당 도지사 후보와 양정무 국민의힘 후보, 백승재 진보당 후보, 무소속 김관영 후보 초청 토론회를 개최한다.

원내정당이 아니거나 각종 여론조사 평균 5% 미만 후보까지 함께하는 초청외 토론회는 오는 28일 오전 10시부터 1시간동안 같은 방송에서 개최된다.

이와 함께 방송사별로 토론회도 잇따라 개최된다.

19일 오후 6시 20분부터 JTV 전주방송 도지사 후보 토론을 시작으로 오는 21일 오후 9시 전주MBC 토론회가 예정돼 있다.

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