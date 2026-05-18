김관영 “소상공인 현장 목소리 도정에 반영”

전북소상공인연합회 정책과제 전달식 참석 “골목경제·디지털전환·스마트상점 지원 강화”

18일 소상공인연합회 전북지회 대회의실에서 김관영 무소속 전북도지사 후보와 상인회 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다./사진=김관영 캠프

김관영 무소속 전북특별자치도지사 후보가 18일 지역 소상공인 지원 확대와 골목상권 활성화를 약속했다.

김 후보는 이날 전북소상공인연합회 대회의실에서 열린 정책과제 전달식에 참석해 “민선 8기 전북도정은 소상공인 정책을 가장 중요한 과제로 추진해왔다”며 “민선 9기에도 현장 중심 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

이날 전달식에는 강락현 전북소상공인연합회장을 비롯한 시·군 회장단이 참석했다.

연합회는 김 후보에게 전북소상공인광역지원센터 운영 과정에서 소상공인 참여 보장과 안정적 예산 지원, 민관협력 거버넌스 구축 등을 정책 과제로 제안했다.

김 후보는 “절박한 현장의 목소리가 실제 도정에 반영될 수 있도록 실천으로 답하겠다”며 “골목상권과 전통시장, 지역 서비스업이 살아야 전북경제도 살아난다”고 말했다.

이어 △경영 안정과 디지털 전환을 통한 소상공인 재도전 기반 마련 △생활인구 확대와 관광·로컬상권 연계를 통한 골목경제 활성화 △AI·온라인 유통·스마트상점 전환 지원 등을 주요 정책 방향으로 제시했다.

김 후보는 “소상공인들이 변화하는 소비환경에 대응할 수 있도록 디지털 경쟁력을 높이고 지역경제 선순환 구조를 만들겠다”며 “현장 소통을 강화해 체감도 높은 민생 정책을 추진하겠다”고 강조했다.

강락현 연합회장은 “민선 8기 동안 소상공인 지원 정책에 각별한 관심을 보여준 데 감사드린다”며 “민선 9기에는 현장 의견이 더 많이 반영되는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

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