[6·3 국회의원 재보선] 국회의원 재보선, 민주당 우세냐 무소속 반격이냐

군산·김제·부안갑 민주당 강세 흐름 속 김의겸·오지성 맞대결 군산·김제·부안을 박지원 앞세운 민주당에 김종회 무소속 추격 변수

왼쪽부터 김의겸, 오지성, 박지원, 김종회 후보.

6·3 지방선거와 함께 치러지는 전북 국회의원 재보궐선거가 민주당 독주 구도 속에서도 지역별로 다른 양상을 보이고 있다. 군산·김제·부안갑은 더불어민주당 강세 흐름이 비교적 뚜렷한 반면, 군산·김제·부안을은 무소속 변수가 더해지며 본선 판세의 유동성이 커지고 있다.

16일 중앙선거관리위원회에 따르면 군산·김제·부안갑 재선거에는 민주당 김의겸 후보와 국민의힘 오지성 후보가 등록했고, 군산·김제·부안을 보궐선거에는 민주당 박지원 후보와 무소속 김종회 후보가 출사표를 냈다.

갑 지역은 민주당 우세 흐름 속에서 상대적으로 차분한 선거전이 이어지는 분위기다. 김의겸 후보는 새만금개발청장 재직 8개월 만에 청장직을 내려놓고 선거전에 뛰어들었다. 민주당 공천이 곧 본선 경쟁력으로 이어져 온 전북에서 이미 전국구 인지도를 가진 김 후보가 초반 주도권을 쥐고 있다는 평가가 나온다.

국민의힘 오지성 후보는 군산 지역에서 목회 활동과 보수 성향 유튜브 활동 등을 이어오며 꾸준히 선거에 도전해온 인물이다. 지난해 총선에서도 같은 지역구에 출마해 국민의힘 후보로서는 일정한 득표력을 보였지만, 민주당 지지세가 강한 전북에서 판세를 뒤집기에는 한계가 있다는 전망이 적지 않다.

반면 을 지역은 민주당 후보와 무소속 후보 간 경쟁 구도가 상대적으로 선명하다. 민주당 최고위원 출신인 박지원 후보는 젊은 정치인 이미지를 앞세워 조직 결집과 바닥 민심 공략에 나서고 있다.

박 후보는 이미 왕성한 활동을 하며 지역 사회에 자신을 알리고 있으며 오는 17일 김제 선거사무소 개소식을 열고 “전북이 낳고 민주당이 키운 박지원”을 강조하며 세 확장에 들어간다.

무소속 김종회 후보는 지역 기반과 반민주당 정서를 고리로 추격에 나서고 있다. 김 후보는 선거사무소 개소식에서 “호남의 자존심을 중앙당이 무시했다”며 민주당 전략공천을 비판했다. 이 자리에는 무소속으로 전북도지사 선거에 나선 김관영 후보도 참석해 “지역을 알고 지역을 살릴 후보”라며 공개 지원에 나섰다.

정치권에서는 김관영 후보를 중심으로 한 이른바 ‘무소속 연대’의 경쟁력에 주목하고 있다. 민주당 텃밭으로 분류되는 전북에서 무소속 후보들이 얼마나 반민주당 정서와 공천 불만을 흡수하느냐가 재보선 판세의 변수로 떠오른 것이다. 최근 호남 일부 지역에서 무소속 흐름이 민주당을 압박하는 변수로 거론되고 있다는 분석도 나온다.

지역 정치권 관계자는 “갑 지역은 민주당 강세 흐름이 이어지는 분위기지만, 을 지역은 무소속 후보의 지역 기반과 도지사 선거 구도가 맞물리며 변수가 적지 않다”며 “이번 재보선은 민주당 독주 체제가 유지될지, 무소속 반격이 균열을 만들지 가늠하는 선거가 될 것”이라고 말했다.

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