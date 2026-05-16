김관영 “정청래 후보 아닌 도민 후보”…무소속 선대위 출범

16일 캠프 개소식에 지지자 운집…“정당 동원 아닌 도민 의지” 강조 민주당 공천 정면 비판하며 “도민의 후보로 전북 대도약 열 것”

16일 김관영 무소속 전북특별자치도지사 후보가 선거사무소 개소식을 열고 지지를 호소하고 있다./사진=김관영 캠프

김관영 무소속 전북특별자치도지사 후보가 16일 ‘도민의 선거대책위원회’ 캠프 개소식을 열고 본격적인 세 결집에 나섰다. 더불어민주당 공천 갈등 이후 무소속 출마를 선언한 김 후보는 이날 “전북의 선택은 정당이 아닌 도민이 해야 한다”며 도민 주권론을 전면에 내세웠다.

김 후보 측에 따르면 이날 오후 2시 열린 개소식에는 지지자와 도민 등 5000여 명이 참석했다. 행사 시작 전부터 장내와 복도에 인파가 몰리면서 계단 이동이 장시간 정체됐고, 일부 참석자들은 행사장에 들어가지 못한 채 외부 모니터를 통해 개소식을 지켜봤다.

이날 개소식에는 선대위 고문을 맡은 강현욱 전 전북도지사를 비롯해 장세환·이상옥·채수찬·전정희 전 국회의원, 두재균 전 전북대 총장 등이 참석했다. 김 후보 측은 현직 국회의원 등 중앙정치권 인사보다 도민 중심의 선대위라는 점을 강조했다.

김 후보는 인사말에서 “오늘 참석한 도민들은 정당의 동원이나 지시 없이 전북의 미래를 스스로 결정하겠다는 순수한 의지로 온 분들”이라며 “전북의 선택은 정당이 아니라 도민이 할 수 있다는 것을 이번 선거에서 입증해야 한다”고 말했다.

그는 더불어민주당 지도부와 이원택 후보를 향한 공세도 이어갔다. 김 후보는 “동학의 성지이자 민주주의의 뿌리인 전북과 도민에게 내란동조 누명을 씌우고, 특검에서 진실이 드러나자 말을 바꾸고 책임을 외면하는 사람이 어떻게 전북을 대표할 수 있겠느냐”고 비판했다.

이어 “민주당 공천 후보는 정청래에 의한, 정청래를 위한 후보”라며 “저 김관영은 도민의, 도민에 의한, 도민을 위한 후보로서 당당히 승리해 전북의 대도약을 열겠다”고 강조했다.

무소속 출마에 따른 정치적 한계론에 대해서도 반박했다. 김 후보는 “정청래 대표와 이원택 후보는 저를 공격할 게 없으니 이제는 무소속이 되면 고립된다는 허무맹랑한 말을 한다”며 “그들이 아무리 이간질을 해도 이재명 대통령과 수많은 민주당 의원들, 국민들은 전북과 함께 힘을 모을 것”이라고 주장했다.

김 후보는 이날 개소식을 계기로 무소속 후보의 약점으로 꼽히는 조직력 우려를 도민 참여와 현장 결집으로 돌파하겠다는 구상이다. 민주당 공천장을 둘러싼 논란이 지방선거 본선의 핵심 쟁점으로 떠오른 가운데, 김 후보가 내세운 ‘도민 선택론’이 전북 표심에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

김명지 총괄선대본부장은 “이번 선거는 정청래 아바타를 뽑는 선거가 아니라 전북도민의 충실한 공복이자 대리인을 뽑는 선거”라며 “실용주의 노선으로 실력과 성과가 검증된 김관영 후보를 압도적으로 지지해달라”고 호소했다.

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