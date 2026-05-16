[6·3 국회의원 재보궐선거] 여·야·무소속 후보 등록

군산·김제·부안갑, 김의겸·오지성 여·야 ‘양자 대결’ 군산·김제·부안을, 박지원·김종회…민주·무소속 경쟁

오는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 후보자 등록이 마감되면서 대진표가 확정됐다.

중앙선거관리위원회 집계에 따르면 14일과 15일 후보 등록 마감 결과 전북에서는 군산시·김제시·부안군갑과 군산시·김제시·부안군을 선거구에 모두 4명의 후보가 등록했다.

더불어민주당이 양 선거구에 모두 후보를 낸 가운데 국민의힘과 무소속 후보가 각각 맞대결 구도를 형성했다.

군산·김제·부안갑 선거구에는 김의겸(63) 더불어민주당 후보와 오지성(64) 국민의힘 후보가 등록했다.

김 후보는 고려대학교 법학대학을 졸업했으며 전과기록은 1건이다.

오 후보는 대한신학대학원 목회학 석사를 취득했으며 전과기록은 없는 것으로 나타났다.

군산·김제·부안을 선거구에서는 박지원(38) 더불어민주당 후보와 김종회(60) 무소속 후보가 경쟁한다.

박 후보는 서울대학교 법과대학 법학부를 졸업했으며 전과기록은 없다.

김 후보는 원광대학교 한의학전문대학원을 졸업하고 전과기록은 없는 것으로 신고됐다.

이번 재보궐선거는 전북 서해안권 정치 지형 변화를 가늠할 시험대로 주목받고 있다.

특히 군산·김제·부안을 선거구는 민주당 후보와 무소속 후보 간 경쟁이 펼쳐지면서 지역 민심 향방에 관심이 쏠리고 있다.

군산시·김제시·부안군갑 선거구 역시 민주당과 국민의힘 후보 간 양자 대결 구도가 형성되며 본격적인 선거전에 돌입했다.

한편 선관위 홈페이지에서는 후보자별 재산과 병역, 납세, 전과기록 등 상세 정보를 확인할 수 있다.

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