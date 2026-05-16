기관 고장으로 낚시어선 표류…군산해경, 승선원 10명 구조

16일 군산 앞바다에서 기관 고장으로 표류하던 낚시어선 승선원 10명을 해경이 구조중이다. /군산해양경찰서

군산 앞바다에서 기관 고장으로 표류하던 낚시어선 승선원 10명을 해경이 구조했다.

16일 군산해양경찰서에 따르면 이날 오전 5시 10분께 군산시 북방파제 인근 해상에서 7.93톤급 어선 A호가 운항이 불가능하다는 신고가 접수됐다.

신고를 접수한 해경은 P-91정과 구조세력 등을 현장에 급파해 승객 9명을 연안구조정에 태워 비응항으로 이송했다.

선장은 A호에 남아 예인어선 B호의 도움을 받아 비응항으로 예인됐다.

해경은 엔진과 추진축 문제로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

해경 관계자는 “봄철 낚시 활동이 증가하면서 출항 선박이 많아지고 있다”며 “해양사고 예방을 위해 출항 전후 각종 장비를 철저히 점검하고, 해상에서 위험 상황이 발생하면 신속히 해양경찰에 신고해 달라”고 당부했다.

이상구 수습기자

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