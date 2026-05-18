전북 수산식품업계 “글로벌 경쟁력 강화 위한 지원 절실”

‘새만금 수출가공단지 간담회’서 물류·인력난 등 현장 애로 호소 도, 연구개발·기반시설 확충 통해 산업 경쟁력 강화 추진

18일 군산 비응항 어업용 면세유 공급시설에서 김종훈 전북특별자치도 경제부지사는 국제 유가 상승 등으로 어려움을 겪는 수산업 현장을 찾아 현안 점검을 하고 있다. /전북도

글로벌 시장 경쟁이 치열해지는 가운데 전북지역 수산식품기업들 사이에서 해외시장 경쟁력을 확보하기 위해서는 물류와 인력, 연구개발(R&D) 등 산업 전반에 대한 체계적인 지원이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

전북특별자치도는 18일 중동 사태와 국제유가 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 어업·수산업 현장을 찾아 현안 점검에 나섰다.

이날 김종훈 경제부지사는 군산 비응항 어업용 면세유 공급시설과 새만금 수산식품단지, 수출가공단지 입주기업인 ㈜화우당을 차례로 방문해 현장 상황을 살피고 업계 관계자들의 의견을 청취했다.

특히 새만금 수산식품 수출가공단지에서 열린 기업 간담회에서는 수산식품산업 경쟁력 강화 방안이 핵심 화두로 떠올랐다.

기업 관계자들은 “수산식품산업이 미래 성장 가능성이 큰 분야로 평가받고 있지만, 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 생산 기반과 물류 체계, 인력 지원 등이 함께 뒷받침돼야 한다”고 강조했다.

간담회에 참석한 한 기업 관계자는 “국내 시장만으로는 성장에 한계가 있어 결국 수출 확대가 중요하지만, 물류비 부담과 인력난이 큰 어려움으로 작용하고 있다”며 “기업들이 안정적으로 투자하고 성장할 수 있도록 현실적인 지원책이 필요하다”고 말했다.

또 다른 참석자는 “수산식품도 이제는 단순 제조가 아니라 브랜드와 기술 경쟁 시대”라며 “연구개발과 상품 고도화에 대한 지속적인 지원이 있어야 해외시장에서도 경쟁력을 확보할 수 있다”고 강조했다.

수출가공단지 입주기업인 ㈜화우당 역시 미국과 동남아 시장을 중심으로 수출 확대를 추진하고 있지만 현장에서는 인력 수급과 물류 인프라 부족 문제가 가장 큰 과제로 꼽혔다.

화우당은 주꾸미볶음과 해물탕 등 가정간편식(HMR) 제품을 생산하는 수산식품 가공기업으로 총 101억 원을 투자해 생산시설을 구축했다.

업계에서는 해외 판로 확대 가능성은 충분하지만 물류비 부담과 생산 인력 확보 문제가 장기적인 성장의 걸림돌이 되고 있다는 전망이 나오고 있다.

전북자치도는 새만금 수산식품단지를 중심으로 가공·연구·수출 기능을 집적화해 미래형 수산식품산업 거점으로 육성한다는 계획이다.

현재 수출가공단지에는 김 가공과 냉동·냉장 분야 등 11개 기업의 입주가 추진되고 있으며 총 1775억 원 규모의 투자와 451명의 고용 창출이 기대된다.

도는 향후에도 푸드테크와 연계한 단지를 추가 조성해 미래형 수산식품산업 생태계를 구축한다는 방침이다.

김 경제부지사는 “현장 간담회를 통해 기업들이 실제로 어떤 어려움을 겪고 있는지 직접 확인할 수 있었다”며 “수산식품기업들이 안정적으로 성장하고 글로벌 시장에서도 경쟁력을 가질 수 있도록 물류와 연구개발, 인력 지원 등 산업 기반 강화에 적극 나서겠다”고 말했다.

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