김용일 제24대 전북 학교운영위원장 협의회장 선출

김용일 제24대 전북특별자치도 학교운영위원장협의회장

제24대 전북특별자치도 학교운영위원장협의회장에 김용일씨가 선출됐다.

전북특별자치도교육청은 28일 전북학교운영위원장협의회 회의실에서 ‘2026년 전북학교운영위원장협의회(이하 전북 학운협) 정기총회’를 개최하고, 제24대 회장으로 김용일 전주시학교운영위원장협의회장을 선출했다고 밝혔다.

전북 학운협은 도내 14개 시군별 학운협에서 선출된 회장 14명으로 구성됐다.

김용일 신임회장은 “학교의 실정과 특색에 맞는 다양하고 창의적인 교육 실현은 물론 모든 아이들이 공정한 교육 기회를 누릴 수 있도록 학교운영위원회가 가교 역할을 충실히 해나가겠다”며 “교육청과 긴밀히 소통하고 협력해 학부모 및 지역의 목소리가 실질적인 교육정책으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”는 소감을 밝혔다.

유정기 교육감 권한대행은 “학교운영위원회는 학교 교육의 중요한 동반자이며, 전북교육의 미래를 함께 만들어가는 주체”라며 “앞으로도 학운위와의 소통을 강화하고, 지역 특성에 맞는 맞춤형 교육정책을 실현해 나가겠다”고 말했다.

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