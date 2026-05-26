[NIE] 풀뿌리 민주주의, 제9회 전국동시지방선거

/사진=클립아트코리아

1. 주제 다가서기

전국동시지방선거는 주민이 지역의 일꾼을 직접 뽑는 중요한 민주주의 제도이다.

우리가 생활하는 지역사회는 도로, 교통, 복지, 교육, 환경, 안전 등 일상과 밀접한 문제들로 이루어져 있으며, 지방선거는 이러한 지역의 문제를 해결할 대표를 선출하는 과정이다.

지방선거를 통해 주민은 자신이 사는 지역의 시장, 도지사, 교육감, 구청장, 시의원, 도의원 등을 선출하며, 이는 지역자치의 실현과 주민 참여의 확대라는 점에서 큰 의미를 가진다.

특히 지방자치는 주민 스스로 지역 문제를 해결하고 지역 발전 방향을 결정한다는 점에서 민주주의의 기본이 된다.

전국동시지방선거를 이해하는 것은 단순히 선거 제도를 아는 데 그치지 않고, 우리 생활과 정치가 어떻게 연결되는지, 또 올바른 유권자의 자세는 무엇인지 생각해보는 계기가 된다. 오늘은 전국동시지방선거의 의미와 역할, 올바른 참여 자세에 대해 생각해보고자 한다.

2. 주제 관련 신문기사

‣ 전북일보 2026년 5월 12일 네거티브 싸움보다 지역현안 두고 경쟁하라

‣ 한국일보 2026년 5월 15일 6·3 지방선거 경쟁률 1.8대 1…역대 최저치 전망

‣ 한국경제 2026년 5월 18일 교사 6·3 지방선거 공식 선거운동 21일 막 오른다

3. 신문읽기

<읽기자료1>

네거티브 싸움보다 지역현안 두고 경쟁하라

6·3 지방선거 후보등록이 이틀 앞으로 다가왔다. 각 정당의 공천작업이 마무리되고 본선 경쟁을 앞두고 있다. 전북지역은 그동안 더불어민주당 경선 과정에서 네거티브가 난무했다. 지역발전에 대한 비전이나 정책보다 상대후보에 대한 흠집잡기와 고소·고발로 일관했다. 이제 본선은 어떤 색깔의 옷을 입었는지보다는 누가 지역발전의 적임자인지를 가려냈으면 한다. 정책과 공약에 초점을 두고 옥석을 가려야 한다는 의미다.

이번 지방선거는 14-15일 이틀간 후보자 등록이 실시되고 공식 선거운동은 21일부터 6월 2일까지 13일간 진행된다. 이 기간 동안 후보자들은 거리 유세와 방송 토론 등을 통해 정책과 자질을 검증받게 된다. 사전투표는 29일부터 30일까지 이틀간 실시되고 본투표는 6월 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다.

그동안 벌어진 전북지역 민주당 단체장 경선과 교육감 선거는 정책과 공약이 실종된 진흙탕 싸움이었다. 선거 초반 뜬금없이 내란동조 의혹이 제기된 도지사 선거는 무혐의로 결론이 났다. 이원택 의원과 김관영 지사가 모두 결과에 ‘정치생명을 걸겠다’고 했으나 이를 제기한 이 의원 측부터 슬그머니 꽁지를 내렸다. 이어 김 지사가 술자리에서 택시비를 건넨 사건이 터지고 곧바로 이 의원의 식사비 대납의혹이 불거졌으나 민주당 중앙당은 이중 잣대를 들이대 논란을 키웠다. 김 지사는 제명되고 안호영 의원은 재감찰을 요청하는 등 반발이 거셌다. 결국 민주당 텃밭인 전북에서 현직 도지사가 무소속 출마를 감행하는 초유의 일이 발생했다. 네거티브 공방과 책임 떠넘기기 논란이 계속되고 도민들의 피로감만 쌓이고 있다.

정치 중립으로 진행되고 있는 교육감 선거 역시 극명한 진영 대립 양상을 보이고 있다. 당초 6명의 후보가 나왔으나 단일화 등을 통해 이남호 후보와 천호성 후보로 압축됐다. 그러나 이 과정에서 표절 논란과 정책국장이라는 주요 보직 거래설이 폭로되었다. 여기에 극과 극으로 맞섰던 김승환과 서거석 전임교육감까지 나서 과거 회귀형 선거가 되었다. 결과적으로 도민들은 안중에 없고 선거캠프를 중심으로 한 네거티브와 진영간 대립만 남은 셈이다.

지방선거는 4년마다 지역의 일꾼을 뽑는 선거다. 우리가 살고 있는 지역을 어떻게 발전시킬지 비전과 실천력을 갖춘 후보를 선택하는 게 핵심이다. 정당과 후보는 구체적이고 실현가능한 공약을 제시하고 유권자는 매의 눈으로 이를 가려냈으면 한다.

<출처 : 전북일보 2026-5-12>

<읽기자료 2>

6·3 지방선거 경쟁률 1.8대 1…역대 최저치 전망

6·3 지방선거 후보 등록 마감일인 15일 7,829명의 후보자가 등록을 마친 것으로 나타났다. 평균 경쟁률은 1.8대 1로 역대 최저치였던 2022년 제8회 지방선거와 비슷한 수준이다.

중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 이날 오후 10시 기준 16명을 뽑는 시·도지사 선거에 54명(3.4대 1)이 등록했다. 구·시·군 등 기초단체장(227명)은 585명이 등록해 2.6대 1의 경쟁률을 보였다. 또 광역의원 1,657명(2.1대 1), 광역비례 354명(2.7대 1), 기초의원 4,402명(1.7대 1), 기초비례 672명(1.7대 1), 교육감 58명(3.6대 1), 국회의원 47명(3.4대 1) 등으로 집계됐다. 이번 선거의 후보 등록 관련 최종 수치는 16일 오전 중 나올 것으로 보인다.

이번 지방선거에서는 시·도지사 및 교육감 각각 16명, 기초단체장 227명, 광역의원 933명, 기초의원 3,035명과 국회의원 재보궐 선거로 14명의 국회의원을 뽑는다. 공식 선거운동 기간은 21일부터 선거 전날인 다음 달 2일까지다. 사전 투표는 29일부터 이틀간 치러질 예정이다.

<출처 : 한국일보 2026-5-15>

<읽기자료 3>

6·3 지방선거 공식 선거운동 21일 막 오른다

내달 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거와 국회의원 재·보궐선거의 공식 선거운동이 오는 21일부터 시작된다.

중앙선거관리위원회는 18일 선거운동기간이 오는 21일부터 선거일 전날인 다음 달 2일까지 13일간 이어진다고 밝혔다.

이 기간 후보자와 선거운동을 할 수 있는 사람은 공직선거법이 제한하지 않는 범위에서 선거운동을 할 수 있다. 선관위는 오는 22일까지 전국 지정 장소에 후보자가 제출한 선거 벽보를 붙인다. 선거공보는 오는 24일까지 유권자 가정에 발송할 예정이다.

공개장소에서 후보자 연설과 대담은 오전 7시부터 오후 11시까지 가능하다. 다만 확성장치와 휴대용 확성장치, 녹음기, 녹화기 등은 오후 9시까지만 사용할 수 있다. 녹화기는 소리 없이 화면만 표출하는 경우에 한해 오후 11시까지 사용할 수 있다.

후보자와 배우자, 선거사무장 등은 후보자 명함을 배부할 수 있다. 어깨띠나 윗옷, 표찰 등을 활용한 선거운동도 가능하다. 후보자는 선거구 내 읍·면·동 수의 2배 이내에서 거리에 현수막을 게시할 수 있다.

일반 유권자도 선거운동에 참여할 수 있다. 선거운동을 할 수 있는 유권자는 선거일을 제외하고 말이나 전화로 특정 정당·후보자에 대한 지지를 호소할 수 있다. 인터넷, 전자우편, 문자메시지, SNS를 이용한 선거운동은 선거일을 포함해 상시 가능하다.

다만 딥페이크 영상 등은 주의해야 한다. 누구든지 선거일 전 90일부터 선거운동을 목적으로 딥페이크 영상을 제작·편집·유포·상영·게시할 수 없다. 후보자를 비방하거나 허위 사실이 담긴 글을 SNS에 공유하거나 퍼 나르는 행위도 공직선거법 위반이 될 수 있다.

<출처 : 한국경제 2026-5-18>

4. 생각 열기

기본활동 1) <읽기자료 1>을 읽고, 이번 지방선거에서 문제가 된 네거티브 선거의 모습이 무엇인지 정리하시오.

-

기본활동 2) <읽기자료 1>을 읽고, 기사에서 말하는 지방선거의 본래 목적은 무엇인지 찾아 쓰시오.

-

기본활동 3) <읽기자료 2>를 읽고, 이번 6·3 지방선거의 후보 등록 현황을 경쟁률과 함께 정리하시오.

-

기본활동 4) <읽기자료 2>를 읽고, 이번 지방선거에서 유권자가 선거 일정을 알아두어야 하는 이유를 써 보시오.

-

기본활동 5) <읽기자료 3>을 읽고, 이번 지방선거의 공식 선거운동 기간과 방법을 정리하시오.

-

기본활동 6) <읽기자료 3>을 읽고, 일반 유권자가 할 수 있는 선거운동과 할 수 없는 선거운동을 구분하여 정리하시오.

-

기본활동 7) <읽기자료 1,2,3> 중 하나를 선택하여 스스로 생각할만한 문제를 만들고, 답을 써 봅시다.

-

5. 관련 주요 내용 정리

■ 전국동시지방선거란?

전국동시지방선거는 전국의 지방자치단체장과 지방의회의원을 같은 날 선출하는 선거이다.

우리나라에서는 지방자치의 실현과 주민 참여 확대를 위해 일정한 주기로 전국동시지방선거를 실시하고 있다.

주민들은 이 선거를 통해 다음과 같은 지역의 대표를 뽑는다.

시·도지사

시장·군수·구청장

시·도의원

시·군·구의원

교육감

■ 지방선거의 의미

주민이 지역의 대표를 직접 선출한다.

지역 문제를 지역 스스로 해결하는 지방자치를 실현한다.

주민의 정치 참여를 확대하고 민주주의를 생활 속에서 실천하게 한다.

교육, 복지, 교통, 환경, 안전 등 생활과 밀접한 문제 해결에 영향을 준다.

■ 올바른 유권자의 자세

후보자의 공약을 꼼꼼히 살펴본다.

정당이나 이미지보다 정책과 실현 가능성을 본다.

허위 정보나 비방에 흔들리지 않는다.

토론회, 선거 공보, 공식 자료를 통해 판단한다.

지역사회의 미래를 생각하며 책임 있게 참여한다.

■ 건강한 선거문화

건강한 선거문화는 공정한 경쟁과 성숙한 시민의식 위에서 만들어진다.

후보자는 비방보다 정책으로 경쟁해야 하며, 유권자는 사실 확인을 바탕으로 올바른 선택을 해야 한다.

선거는 승패를 가르는 과정이기도 하지만, 더 나은 지역사회를 만들기 위한 민주적 약속의 과정이기도 하다.

6. 생각 더하기

◈ 선거에서 짧은 영상과 SNS 홍보가 많아지는 현상을 어떻게 생각하나요? 자신의 생각을 쓰시오.

-

◈ 지방선거에 더 많은 관심과 참여를 이끌어 내기 위해 학교, 지역사회, 시민이 할 수 있는 일은 무엇인지 써 보시오.

-

◈ 지역 발전을 위한 건강한 선거문화가 이루어지기 위해 후보자, 정당, 유권자가 각각 어떤 노력을 해야 하는지 정리하시오.

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/ 김제검산초 김주연 교제 다가서기

전국동시지방선거는 주민이 지역의 일꾼을 직접 뽑는 중요한 민주주의 제도이다.

우리가 생활하는 지역사회는 도로, 교통, 복지, 교육, 환경, 안전 등 일상과 밀접한 문제들로 이루어져 있으며, 지방선거는 이러한 지역의 문제를 해결할 대표를 선출하는 과정이다.

지방선거를 통해 주민은 자신이 사는 지역의 시장, 도지사, 교육감, 구청장, 시의원, 도의원 등을 선출하며, 이는 지역자치의 실현과 주민 참여의 확대라는 점에서 큰 의미를 가진다.

특히 지방자치는 주민 스스로 지역 문제를 해결하고 지역 발전 방향을 결정한다는 점에서 민주주의의 기본이 된다.

전국동시지방선거를 이해하는 것은 단순히 선거 제도를 아는 데 그치지 않고, 우리 생활과 정치가 어떻게 연결되는지, 또 올바른 유권자의 자세는 무엇인지 생각해보는 계기가 된다. 오늘은 전국동시지방선거의 의미와 역할, 올바른 참여 자세에 대해 생각해보고자 한다.

2. 주제 관련 신문기사

‣ 전북일보 2026년 5월 12일 네거티브 싸움보다 지역현안 두고 경쟁하라

‣ 한국일보 2026년 5월 15일 6·3 지방선거 경쟁률 1.8대 1…역대 최저치 전망

‣ 한국경제 2026년 5월 18일 교사 6·3 지방선거 공식 선거운동 21일 막 오른다

3. 신문읽기

<읽기자료1>

네거티브 싸움보다 지역현안 두고 경쟁하라

6·3 지방선거 후보등록이 이틀 앞으로 다가왔다. 각 정당의 공천작업이 마무리되고 본선 경쟁을 앞두고 있다. 전북지역은 그동안 더불어민주당 경선 과정에서 네거티브가 난무했다. 지역발전에 대한 비전이나 정책보다 상대후보에 대한 흠집잡기와 고소·고발로 일관했다. 이제 본선은 어떤 색깔의 옷을 입었는지보다는 누가 지역발전의 적임자인지를 가려냈으면 한다. 정책과 공약에 초점을 두고 옥석을 가려야 한다는 의미다.

이번 지방선거는 14-15일 이틀간 후보자 등록이 실시되고 공식 선거운동은 21일부터 6월 2일까지 13일간 진행된다. 이 기간 동안 후보자들은 거리 유세와 방송 토론 등을 통해 정책과 자질을 검증받게 된다. 사전투표는 29일부터 30일까지 이틀간 실시되고 본투표는 6월 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다.

그동안 벌어진 전북지역 민주당 단체장 경선과 교육감 선거는 정책과 공약이 실종된 진흙탕 싸움이었다. 선거 초반 뜬금없이 내란동조 의혹이 제기된 도지사 선거는 무혐의로 결론이 났다. 이원택 의원과 김관영 지사가 모두 결과에 ‘정치생명을 걸겠다’고 했으나 이를 제기한 이 의원 측부터 슬그머니 꽁지를 내렸다. 이어 김 지사가 술자리에서 택시비를 건넨 사건이 터지고 곧바로 이 의원의 식사비 대납의혹이 불거졌으나 민주당 중앙당은 이중 잣대를 들이대 논란을 키웠다. 김 지사는 제명되고 안호영 의원은 재감찰을 요청하는 등 반발이 거셌다. 결국 민주당 텃밭인 전북에서 현직 도지사가 무소속 출마를 감행하는 초유의 일이 발생했다. 네거티브 공방과 책임 떠넘기기 논란이 계속되고 도민들의 피로감만 쌓이고 있다.

정치 중립으로 진행되고 있는 교육감 선거 역시 극명한 진영 대립 양상을 보이고 있다. 당초 6명의 후보가 나왔으나 단일화 등을 통해 이남호 후보와 천호성 후보로 압축됐다. 그러나 이 과정에서 표절 논란과 정책국장이라는 주요 보직 거래설이 폭로되었다. 여기에 극과 극으로 맞섰던 김승환과 서거석 전임교육감까지 나서 과거 회귀형 선거가 되었다. 결과적으로 도민들은 안중에 없고 선거캠프를 중심으로 한 네거티브와 진영간 대립만 남은 셈이다.

지방선거는 4년마다 지역의 일꾼을 뽑는 선거다. 우리가 살고 있는 지역을 어떻게 발전시킬지 비전과 실천력을 갖춘 후보를 선택하는 게 핵심이다. 정당과 후보는 구체적이고 실현가능한 공약을 제시하고 유권자는 매의 눈으로 이를 가려냈으면 한다.

<출처 : 전북일보 2026-5-12>

<읽기자료 2>

6·3 지방선거 경쟁률 1.8대 1…역대 최저치 전망

6·3 지방선거 후보 등록 마감일인 15일 7,829명의 후보자가 등록을 마친 것으로 나타났다. 평균 경쟁률은 1.8대 1로 역대 최저치였던 2022년 제8회 지방선거와 비슷한 수준이다.

중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 이날 오후 10시 기준 16명을 뽑는 시·도지사 선거에 54명(3.4대 1)이 등록했다. 구·시·군 등 기초단체장(227명)은 585명이 등록해 2.6대 1의 경쟁률을 보였다. 또 광역의원 1,657명(2.1대 1), 광역비례 354명(2.7대 1), 기초의원 4,402명(1.7대 1), 기초비례 672명(1.7대 1), 교육감 58명(3.6대 1), 국회의원 47명(3.4대 1) 등으로 집계됐다. 이번 선거의 후보 등록 관련 최종 수치는 16일 오전 중 나올 것으로 보인다.

이번 지방선거에서는 시·도지사 및 교육감 각각 16명, 기초단체장 227명, 광역의원 933명, 기초의원 3,035명과 국회의원 재보궐 선거로 14명의 국회의원을 뽑는다. 공식 선거운동 기간은 21일부터 선거 전날인 다음 달 2일까지다. 사전 투표는 29일부터 이틀간 치러질 예정이다.

<출처 : 한국일보 2026-5-15>

<읽기자료 3>

6·3 지방선거 공식 선거운동 21일 막 오른다

내달 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거와 국회의원 재·보궐선거의 공식 선거운동이 오는 21일부터 시작된다.

중앙선거관리위원회는 18일 선거운동기간이 오는 21일부터 선거일 전날인 다음 달 2일까지 13일간 이어진다고 밝혔다.

이 기간 후보자와 선거운동을 할 수 있는 사람은 공직선거법이 제한하지 않는 범위에서 선거운동을 할 수 있다. 선관위는 오는 22일까지 전국 지정 장소에 후보자가 제출한 선거 벽보를 붙인다. 선거공보는 오는 24일까지 유권자 가정에 발송할 예정이다.

공개장소에서 후보자 연설과 대담은 오전 7시부터 오후 11시까지 가능하다. 다만 확성장치와 휴대용 확성장치, 녹음기, 녹화기 등은 오후 9시까지만 사용할 수 있다. 녹화기는 소리 없이 화면만 표출하는 경우에 한해 오후 11시까지 사용할 수 있다.

후보자와 배우자, 선거사무장 등은 후보자 명함을 배부할 수 있다. 어깨띠나 윗옷, 표찰 등을 활용한 선거운동도 가능하다. 후보자는 선거구 내 읍·면·동 수의 2배 이내에서 거리에 현수막을 게시할 수 있다.

일반 유권자도 선거운동에 참여할 수 있다. 선거운동을 할 수 있는 유권자는 선거일을 제외하고 말이나 전화로 특정 정당·후보자에 대한 지지를 호소할 수 있다. 인터넷, 전자우편, 문자메시지, SNS를 이용한 선거운동은 선거일을 포함해 상시 가능하다.

다만 딥페이크 영상 등은 주의해야 한다. 누구든지 선거일 전 90일부터 선거운동을 목적으로 딥페이크 영상을 제작·편집·유포·상영·게시할 수 없다. 후보자를 비방하거나 허위 사실이 담긴 글을 SNS에 공유하거나 퍼 나르는 행위도 공직선거법 위반이 될 수 있다.

<출처 : 한국경제 2026-5-18>

4. 생각 열기

기본활동 1) <읽기자료 1>을 읽고, 이번 지방선거에서 문제가 된 네거티브 선거의 모습이 무엇인지 정리하시오.

-

기본활동 2) <읽기자료 1>을 읽고, 기사에서 말하는 지방선거의 본래 목적은 무엇인지 찾아 쓰시오.

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기본활동 3) <읽기자료 2>를 읽고, 이번 6·3 지방선거의 후보 등록 현황을 경쟁률과 함께 정리하시오.

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기본활동 4) <읽기자료 2>를 읽고, 이번 지방선거에서 유권자가 선거 일정을 알아두어야 하는 이유를 써 보시오.

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기본활동 5) <읽기자료 3>을 읽고, 이번 지방선거의 공식 선거운동 기간과 방법을 정리하시오.

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기본활동 6) <읽기자료 3>을 읽고, 일반 유권자가 할 수 있는 선거운동과 할 수 없는 선거운동을 구분하여 정리하시오.

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기본활동 7) <읽기자료 1,2,3> 중 하나를 선택하여 스스로 생각할만한 문제를 만들고, 답을 써 봅시다.

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5. 관련 주요 내용 정리

■ 전국동시지방선거란?

전국동시지방선거는 전국의 지방자치단체장과 지방의회의원을 같은 날 선출하는 선거이다.

우리나라에서는 지방자치의 실현과 주민 참여 확대를 위해 일정한 주기로 전국동시지방선거를 실시하고 있다.

주민들은 이 선거를 통해 다음과 같은 지역의 대표를 뽑는다.

시·도지사

시장·군수·구청장

시·도의원

시·군·구의원

교육감

■ 지방선거의 의미

주민이 지역의 대표를 직접 선출한다.

지역 문제를 지역 스스로 해결하는 지방자치를 실현한다.

주민의 정치 참여를 확대하고 민주주의를 생활 속에서 실천하게 한다.

교육, 복지, 교통, 환경, 안전 등 생활과 밀접한 문제 해결에 영향을 준다.

■ 올바른 유권자의 자세

후보자의 공약을 꼼꼼히 살펴본다.

정당이나 이미지보다 정책과 실현 가능성을 본다.

허위 정보나 비방에 흔들리지 않는다.

토론회, 선거 공보, 공식 자료를 통해 판단한다.

지역사회의 미래를 생각하며 책임 있게 참여한다.

■ 건강한 선거문화

건강한 선거문화는 공정한 경쟁과 성숙한 시민의식 위에서 만들어진다.

후보자는 비방보다 정책으로 경쟁해야 하며, 유권자는 사실 확인을 바탕으로 올바른 선택을 해야 한다.

선거는 승패를 가르는 과정이기도 하지만, 더 나은 지역사회를 만들기 위한 민주적 약속의 과정이기도 하다.

6. 생각 더하기

◈ 선거에서 짧은 영상과 SNS 홍보가 많아지는 현상을 어떻게 생각하나요? 자신의 생각을 쓰시오.

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◈ 지방선거에 더 많은 관심과 참여를 이끌어 내기 위해 학교, 지역사회, 시민이 할 수 있는 일은 무엇인지 써 보시오.

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◈ 지역 발전을 위한 건강한 선거문화가 이루어지기 위해 후보자, 정당, 유권자가 각각 어떤 노력을 해야 하는지 정리하시오.

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/ 김제검산초 김주연 교사

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