“전북은 중앙 권력 핫바지 아니다”…민주당 전북도의원·권리당원들 중앙당 공개 비판

민주당 전북도의원·권리당원 “감찰·징계는 전북 향한 이중잣대” 김관영 제명·경선 절차 반발…“자치 선택권 존중하라”

더불어민주당 소속 전북도의원들과 권리당원들이 26일 전북도의회에서 기자회견을 갖고 있다.

더불어민주당 소속 전북특별자치도의원들과 권리당원들이 26일 김관영 무소속 전북특별자치도지사 후보 지지 움직임에 대한 중앙당의 감찰·징계 방침을 정면 비판하고 나섰다.

이들은 “전북은 중앙 권력이 누르면 무조건 고개 숙이는 핫바지가 아니다”며 김관영 후보 제명 과정과 경선 운영을 ‘이중잣대'라고 규정하며 공개 반발했다.

김정수·김명지 전북도의원과 민주당 권리당원 31명은 이날 전북도의회에서 기자회견을 열고 “당 지도부의 표적 감찰과 징계 협박 등 오만과 독선이 이미 임계점을 넘었다”고 주장했다.

이들은 “전북도지사 경선 과정은 도민들의 상식과 공정성을 통째로 뒤흔들었다”며 “중앙당은 공정한 경선이었다고 주장하지만 도민들이 납득할 만한 해명 없이 일방적으로 경선을 마무리 지었다”고 비판했다.

특히 김관영 후보 제명 과정과 이후 감찰 움직임을 두고 “타 지역의 유사 사례에는 관대하면서 유독 전북에만 가혹한 잣대를 들이댔다”며 “이번 공천은 지도부의 ‘사천(私薦)’으로 의심받고 있다”고 주장했다.

이들은 또 “김관영 후보가 무소속 출마를 선언하자 중앙당이 전북에 ‘암행 감찰단’을 파견했다”며 “당원들의 일거수일투족을 사찰하고 징계를 거론하는 등 공포 정치를 하고 있다”고 목소리를 높였다.

김정수 의원은 “민주당 징계는 사실상 정치적 사형선고와 같다”면서도 “왜 김관영이어야 하는지를 도민에게 설명하는 것이 옳다고 판단했다”고 말했다.

이어 “김관영 후보가 잘했다는 뜻은 아니지만 절차적 공정성에 어긋난 부분은 분명히 잘못됐다”며 “사전에 설득이나 권유 없이 단칼에 제명한 것은 전북 도민을 무시한 행태”라고 주장했다.

김명지 의원도 “이번 행동은 민주당이 싫어서가 아니라 중앙당 지도부의 오만과 독선을 바로잡기 위한 것”이라며 “징계는 감수하겠지만 탈당 문제와는 다르다”고 선을 그었다.

현장에 참석한 권리당원 박은 씨는 “같은 민주당 밥상에서 함께했던 김관영 후보의 숟가락은 빼앗고, 이원택 후보 밥상에는 고기를 얹어준 격”이라며 “왜 같은 잣대로 보지 않고 편파적으로 판단했는지 의문”이라고 주장했다. 이어 “같은 기준과 원칙으로 판단해줬으면 한다”고 말했다.

그러면서 회견 말미에 △당원들의 소신 투표 촉구 △중앙당 감찰 중단 △정치적 불이익 감수 등을 선언하며 전북 도민의 자치 선택권을 존중할 것을 촉구했다.

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