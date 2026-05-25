6·3 지방선거 전북 유권자 수 150만9800여 명…4년전 선거보다 2만2279명 줄어

국회의원 재·보궐선거 유권자 33만 8568명 확정 투표소 557곳도 확정, 투표안내문과 선거공보도 발송

오는 6월3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 전북유권자 수와 투표소가 확정됐다.

전북특별자치도선거관리위원회는 이번 선거에 참여할 수 있는 도내 유권자 수가 총 150만9854명으로 확정됐다고 25일 밝혔다.

이는 주민등록 선거권자 150만6541명, 주민등록 재외국민 1514명, 외국인 선거권자 1799명을 합한 수다.

재외국민은 국내에 30일 이상 거주할 목적으로 입국해 주민등록 신고를 한 재외국민 중 3개월 이상 주민등록표에 등록된 사람이다.

외국인 선거권자는 영주 체류자격 취득 후 3년이 경과한 외국인으로, 외국인등록대장에 등재된 사람이다.

이번 선거의 유권자수는 2022년 제8회 지방선거보다 2만2279명, 2025년 제21대 대통령선거보다 562명 줄어든 수이다.

확정된 선거권자 연령별로는 18~19세가 3만3640명(2%)로 가장 적고, 70대 이상이 32만613명(21%)으로 가장 많다.

지역별로는 전주시가 53만4273명(35%)으로 가장 많고, 장수군이 1만9324명(1%)으로 가장 적다.

아울러 지방선거와 동시실시되는 국회의원 재·보궐선거의 유권자 수는 모두 33만8568명으로 확정됐다.

이와함께 전북자치도선관위는 이번 선거의 도내 투표소 557곳을 확정하고, 투표안내문과 선거공보는 지난 24일까지 발송했으며, 이날부터 매세대에 배달되고 있다.

거소투표신고인 4670여 명에게는 거소투표용지, 거소투표안내문, 선거공보를 발송하고, 선관위에 발송신청을 한 영내 또는 부대 등에 근무하는 군인 또는 경찰공무원 370여 명에게도 선거공보를 발송했다.

이를 통해 후보자의 정책과 공약 및 재산·병역사항·납세·전과기록 등을 확인할 수 있으며, 정당·후보자가 선거공보를 제출하지 않았거나, 무투표선거구가 있는 경우 해당 정당과 후보자의 선거공보는 발송되지 않는다.

이와 함께 사전투표는 전국의 사전투표소 어디에서나 가능하지만, 선거당일 투표는 주민등록지를 기준으로 지정된 투표소에서 투표해야한다. 거소투표지는 3일까지 관할 선관위에 도착해야한다.

전북 선관위 관계자는 “유권자들에게 정당·후보자의 선거공보를 꼼꼼히 살펴보고, 투표안내문이나 인터넷을 통해 자신의 투표소 위치를 확인한 후 빠짐없이 투표에 참여해 달라”고 당부했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지