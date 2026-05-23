이전기사
전북일보로고

김관영 선대위 "이원택·양정무, 방송토론 패널 공유 의혹"
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-05-23 22:06 (Sat)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 정치 chevron_right 정치일반

김관영 선대위 "이원택·양정무, 방송토론 패널 공유 의혹"

연합 웹승인 2026-05-23 20:34 수정 2026-05-23 20:34

Second alt text
[김관영 선대위 제공. 재판매 및 DB 금지]

무소속 김관영 전북특별자치도지사 후보 선거대책위원회는 23일 "더불어민주당 이원택 후보와 국민의힘 양정무 후보가 방송토론회에서 통계 패널을 공유했다"란 의혹을 제기했다.

선대위가 지적한 패널은 '통계로 본 민선 8기 전북도정 성적표'다.

선대위가 제시한 사진을 보면 이 후보와 양 후보는 지난 21∼22일 열린 방송토론회에서 육안상 유사한 패널을 들고 있다.

두 후보가 든 패널의 제목, 배열, 색상까지 동일하다는 게 선대위의 주장이다.

선대위는 "2개의 패널 내용이 같을 수는 있다고 해도 색상과 동그라미를 친 부분까지 똑같을 수는 없다"며 "두 후보가 이를 공유했다면 공당끼리 힘을 합해 무소속 후보를 공략했다는 비판에 직면할 것"이라고 강조했다.

이어 "만약 여야 자료 담합이 사실로 드러난다면 이 후보는 자신이 강조해온 '원팀' 안에 국민의힘도 포함된다는 것인지 답하라"고 촉구했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

연합 yonhap@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 정치뉴스
정치섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 인터넷신문등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr